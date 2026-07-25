¿A qué hora pelean Fabiana Sevillano vs. La Parce en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Terminó la espera y llegó el momento de disfrutar de La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla se presentarán algunas de las celebridades más importantes del presente. La jornada comenzará con la presentación de Fabiana Sevillano ante La Parce y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

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El horario esperado para la pelea de Fabiana Sevillano vs. La Parce

El combate de Fabiana Sevillano y La Parce será el primero de 10 que se tiene previstos la cartelera. Por esa razón, llegará en el inicio del día, por lo que la contienda comenzará, aproximadamente, a las 11:45hs del Centro de México, 19:45hs en Madrid y 14:45hs de Buenos Aires.

Aunque la realidad es que todo dependerá de lo vaya sucediendo previamente, porque no solo habrá duelos de boxeo, sino que también el público contará con shows musicales que servirán como momentos para bajar la tensión que dejan las peleas con algunas de las figuras más importantes de la música actual.

La acción más destacada del día podrá ser seguida de manera exclusiva por el canal de Twitch de Ibai Llanos. Además aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y una transmisión EN VIVO y MINUTO a MINUTO con todos los detalles de una jornada especial para el deporte y el entretenimiento.

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En síntesis