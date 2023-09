El actual clasificado mundial número uno de la división de peso medio de UFC, el nigeriano que representa a Nueva Zelanda, Israel Adesanya, se declarado culpable de los cargos por conducir ebrio en un incidente ocurrido tres semanas antes de su última pelea en la UFC.

Según un informe del The New Zealand Herald, Adesanya; quién es conocido como 'The Last Stylebender' y tiene 34 años de edad; fue acusado de conducir un auto por las calles de Wellesley en Auckland con 87 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre el 19 de agosto del presente año. El límite legal en Nueva Zelanda es de 50 miligramos, según la normativa neozelandesa. El mismo medio de comunicación recogió las siguientes declaraciones del ex campeón mundial de la división de peso medio en UFC:

"Quiero pedir disculpas a la comunidad, a mi familia y a mi equipo por la decisión que tomé de ponerme al volante después de haber bebido durante la cena. Me pararon y me hicieron un análisis de sangre probatorio: la lectura fue de 87 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre. Estoy decepcionado con mi decisión de conducir, fue un error. Sé que la gente podría seguirme y quiero que sepan que no creo que este comportamiento sea aceptable".

Aunque se declaró culpable de los cargos, el abogado de Adesanya, Karl Trotter, solicitó que no se dictara sentencia condenatoria, a lo que accedió el juez. Por lo cual se espera que la sentencia condenatoria se dicte el próximo 10 de enero del año 2024, el cargo por el que es acusado Adesanya conlleva una pena máxima de tres meses de cárcel o una multa de $ 4.500 dólares NZD, unos $ 2,680 dólares USD.