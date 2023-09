Luego del histórico mega evento Bellator 300 en San Diego, Bellator organizará su sexta y séptima pelea por el título en un lapso de dos meses cuando la promoción regrese al Wintrust Arena en Chicago, para otro evento repleto de estrellas el viernes 17 de noviembre. Bellator 301: Amosov vs. Jackson se transmitirá en vivo por Showtime a partir de las 9 p.m. hora del Este/6 p.m. PT.

Encabezando Bellator 301, el invicto rey del peso welter Yaroslav Amosov (27-0) defiende su título contra Jason Jackson (16-4), número 2 del ranking, mientras el orgulloso ucraniano persigue la racha invicta más larga en la historia de las MMA (29 en poder de Khabib Nurmagomedov).

El segundo cinturón en juego cuando el campeón mundial de peso gallo Sergio Pettis (23-5) busca unificar su título mundial contra el ganador del torneo del Gran Premio Mundial de 135 libras y campeón interino Patchy Mix (18-1).

Una pelea de alto riesgo a cinco asaltos en la semifinal del Gran Premio Mundial de Peso Ligero Bellator se disputa entre el ex campeón Patricky Pitbull (25-11) y el No. 2 del ranking Alexander Shabliy (23-3). El vencedor avanzará para enfrentarse al ganador del enfrentamiento del 7 de octubre entre el campeón mundial de peso ligero Usman Nurmagomedov y Brent Primus en Bellator 300.

Por último, cada cartelera necesita un poco de animosidad, y eso no faltará cuando Raufeon Stots (19-2) y Danny Sabatello (14-3) renueven su enemistad de 2022 en una revancha durante la cartelera principal de Bellator 301.

Los boletos para el espectáculo masivo que es Bellator 301 salen a la venta a partir de mañana con una preventa especial en Bellator.com, y la venta general comienza el viernes. Puede encontrar más información sobre venta de entradas en Bellator.com y Ticketmaster.com.

Además de la cartelera principal antes mencionada, también está tomando forma la cartelera preliminar con seis combates ya confirmados. El primero, una competencia de peso mosca que enfrenta a la ex retadora al título y número 6 del ranking, Denise Kielholtz (7-5), contra la invicta número 5 del ranking de Maui, Sumiko Inaba (6-0), una pelea de peso pluma entre el número 6 del ranking, Timur Khizriev (13-0) y Justin Gonzales (14-2), número 7 del ranking, una pelea de 155 libras entre Mike Hamel (11-5) contra Tim Wilde (16-4-1), un peleador de peso por contrato de 160 libras. enfrentando a Islam Mamedov (22-3-1) contra Killys Mota (15-3) y finalmente dos peleas de peso pesado, la primera fue una batalla entre el No. 6 del ranking Tyrell Fortune (13-3) contra el No. 8 del ranking Marcelo Golm. (10-4), y el segundo, el clasificado número 5 de Chicago, Daniel James (15-7-1), se enfrentará al invicto Ali Isaev (9-0-1).

La acción preliminar de la tarjeta comenzará a las 5 p.m. ET en los canales de YouTube y Pluto TV de Bellator.

Yaroslav Amosov (C, 27-0) vs. Jason Jackson (#2, 16-4) – Evento principal del Campeonato Mundial de Peso Welter

En su segunda aparición de 2023, el invicto campeón mundial de peso welter de Bellator, Yaroslav Amosov, regresa a la jaula de Bellator inmediatamente después de una actuación de élite frente a la estridente multitud irlandesa en Bellator 291 en febrero pasado, cuando superó al ex campeón interino de peso welter Logan Storley. durante cinco asaltos en una muy esperada pelea de revancha y unificación de títulos.

Esta pelea marcó su regreso a las artes marciales mixtas desde su heroica defensa de su país de origen, Ucrania, y de manera dominante, Amosov demostró ser el mejor del mundo en las 170 libras a pesar del tiempo alejado de este deporte. Con un récord vertiginoso de 27-0, Amosov tiene el récord de la racha invicta actual más larga de MMA, y en Bellator 301 pondrá en juego su racha y su título mundial cuando se enfrente al contendiente número uno Jason Jackson.

Con una impresionante secuencia de seis victorias seguidas, Jason Jackson ha demostrado ser un retador innegable por el título mundial de peso welter de Bellator. La estrella entrenada en Kill Cliff FC ingresa a su primera pelea de 2023 con la fuerza de derrotar al ex campeón mundial de peso welter Douglas Lima con su implacable destreza en la lucha libre en Bellator 283. Victorias deportivas sobre íconos de la MMA Paul Daley y Benson Henderson y el especialista en sumisiones Neiman Gracie , Jackson cree que tiene las herramientas para desmantelar al gran libra por libra masculino número 3 en Amosov frente a la multitud eléctrica de Chicago en Bellator 301.

Sergio Pettis (C, 23-5) vs. Patchy Mix (IC, 18-1) – Evento co-principal del Campeonato Mundial de Peso Gallo

Pettis, de 29 años, regresó de un descanso de más de 18 meses por lesión en junio pasado con una magistral defensa del título contra Bellator G.O.A.T., el actual campeón mundial de peso pluma Patricio Pitbull, en Bellator 297 en Chicago. El peleador número 5 libra por libra silenció a sus detractores y reafirmó su estatus como uno de los mejores peleadores en todas las artes marciales mixtas con la victoria, mejorando su récord bajo la bandera de BELLATOR a un impecable 5-0. El nativo de Wisconsin y producto de Roufusport no mostró signos de oxidación en el ring en el dominio de cinco asaltos de Pitbull, superando al gran veterano con superioridad técnica. Lamentablemente, Pettis, obligado a abandonar el Gran Premio de $1 millón debido a una lesión, regresará al Wintrust Arena y buscará enloquecer a la multitud de Chicago una vez más con un esfuerzo ganador contra Mix este noviembre, en vivo por Showtime.

Después de ganar el Campeonato Interino de Peso Gallo, el Gran Premio Mundial de Peso Gallo y el gran premio de 1 millón de dólares del torneo, sólo un galardón de Bellator permanece ausente de la vitrina de trofeos de Patchy Mix: el Campeonato Mundial indiscutible de Peso Gallo.

En Bellator 301, Mix se enfrentará cara a cara con los Pettis en una pelea para todas las edades que seguramente cumplirá con las expectativas del calibre de Pelea del Año que se ha ganado tanto de los fanáticos como de los expertos. Buffalo's Mix, de 30 años, ha estado furioso desde su primera oportunidad de ganar el oro en el campeonato, logrando cinco victorias consecutivas con la friolera de cuatro finales. Más recientemente, Mix se volvió viral al noquear al ex campeón interino Raufeon Stots con un brutal rodillazo a los noventa segundos de su éxito de taquilla final del Gran Premio. El peleador que mejor aprovechó la ausencia de Pettis de la división, el Mix entrenado por Xtreme Couture, buscará unificar los títulos de las 135 libras de manera espectacular cuando se enfrente a Sergio Pettis frente a una multitud rugiente de Chicago este 17 de noviembre.

Patricky Pitbull (#1, 25-11) vs. Alexander Shabliy (#2, 23-3) – Semifinal del Gran Premio Mundial de Peso Ligero

En otra parte de la cartelera principal de Bellator 301, repleta de talentos, el Gran Premio Mundial de Peso Ligero por el codiciado gran premio de $1,000,000 continúa con el ex campeón mundial de peso ligero de Bellator, Patricky Pitbull, enfrentándose al sorprendente e inteligente Alexander Shabliy en un enfrentamiento de semifinales. Originalmente programado para enfrentar al ex campeón mundial de peso pluma AJ McKee en julio pasado en la histórica tarjeta Bellator x RIZIN en Japón, Pitbull anotó una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto contra el reemplazo de último minuto, el campeón de peso ligero de RIZIN, Roberto De Souza, colocándose un paso más cerca del desafío por el título que alguna vez ostentó. Con 17 nocauts a su nombre, Pitbull tiene el récord de más nocauts en Bellator y busca agregar otra pluma a su gorra contra su compañero destacado de peso ligero en Shabliy.

En marzo pasado en Bellator 292, Alexander Shabliy atrajo al emergente contendiente de peso ligero Tofiq Musayev en la primera ronda del Gran Premio Mundial de Peso Ligero, donde salió victorioso después de una devastadora patada al cuerpo que resultó en un nocaut técnico en la tercera ronda. En Bellator 301, Pitbull y Shabliy lucharán para ver quién peleará por el Campeonato Mundial de Peso Ligero Bellator y el gran premio de $1,000,000 contra el actual campeón Usman Nurmagomedov o el ex campeón mundial de peso ligero Brent Primus, quienes chocarán en el histórico evento Bellator 300 en San Diego, California, el 7 de octubre.

Raufeon Stots (#2, 19-2) vs. Danny Sabatello (#6, 14-3) – Pelea principal de peso gallo

Casi un año después de la última vez que se enfrentaron en la jaula, el ex campeón interino de peso gallo Raufeon Stots y el número 6 del ranking Danny Sabatello reavivarán su acalorada rivalidad, esta vez en el patio trasero de The Italian Gangster en Chicago. En diciembre pasado en Bellator 289, los fenómenos del peso gallo se involucraron en una pelea de ida y vuelta de cinco asaltos en las semifinales del Gran Premio Mundial de Peso Gallo, donde Stots superó al luchador altamente condecorado, otorgándole un boleto a la final. Desde entonces, Sabatello sometió de manera impresionante al poderoso Marcos Breno en Bellator 294 en abril pasado en Honolulu, Hawaii y recientemente se quedó corto contra Magomed Magomedov, uno de los 5 primeros clasificados, en BELLATOR x RIZIN el pasado mes de julio en Japón. En Bellator 301, ambos competidores iniciarán la acción de la cartelera principal en un choque para insertarse nuevamente en la columna de victorias en esta revancha de peso gallo de alto riesgo que promete ofrecer un enfrentamiento dinámico con un lado de charla basura.

Tarjeta principal Bellator 301:

Viernes 17 de noviembre – En vivo por SHOWTIME

Wintrust Arena en Chicago

9 p.m. hora del Este/6 p.m. PT

Pelea por el título mundial de peso welter: C-Yaroslav Amosov (27-0) vs. #2-Jason Jackson (16-4)

Evento principal de unificación del título mundial de peso gallo: C-Sergio Pettis (23-5) vs. IC-Patchy Mix (18-1)

Semifinal del Gran Premio Mundial de Peso Ligero: #1-Patricky Pitbull (25-11) vs. #2-Alexander Shabliy (23-3)

Pelea principal de peso gallo: #2-Raufeon Stots (19-2) vs. #6-Danny Sabatello (14-3)

Tarjeta preliminar Bellator 301:

Canal de Youtube de Bellator MMA | Canal de YouTube de deportes SHOWTIME | Plutón televisión 5 p.m. hora del Este/2 p.m. PT

Pelea de peso pesado: #5-Daniel James (15-7-1) vs. Ali Isaev (9-0-1)

Pelea de peso pesado: #6-Tyrell Fortune (13-3) vs. #8-Marcelo Golm (10-4)

Pelea de peso pluma: #6-Timur Khizriev (13-0) vs. #7-Justin González (14-2)

Pelea de peso ligero: Mike Hamel (11-5) contra Tim Wilde (16-4-1)

Pelea de peso mosca: #6-Denise Kielholtz (7-5) vs. #5-Sumiko Inaba (6-0)

Pelea de peso contractual de 160 libras: Islam Mamedov (22-3-1) contra Killys Mota (15-3