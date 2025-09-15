Canelo Álvarez ya había generado debate en su última pelea antes de enfrentar a Terence Crawford. En aquel combate contra William Scull en Arabia Saudita, el tapatío se llevó la victoria, pero su actuación estuvo lejos de lo esperado. Tanto él como su rival no mostraron un nivel sobresaliente, y las críticas no tardaron en aparecer, cuestionando su desempeño en el ring.

A pesar de las dudas, muchos esperaban ver un Canelo diferente en su siguiente enfrentamiento frente al estadounidense Terence Crawford. Sin embargo, el mexicano que era el favorito, perdió la pelea de manera sorpresiva ante Bud que tuvo una noche soñada.

Terence Crawford ofreció una gran actuación en el Allegiant Stadium, logrando vencer a Canelo Álvarez por decisión unánime y arrebatándole sus cuatro títulos de la división supermediana. Las tarjetas de los jueces reflejaron puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113 tras 12 asaltos.

Gran parte de la definición se dio en los últimos rounds del combate, según los conteos de los jueces. Tras ocho episodios, dos de los jueces tenían la pelea empatada. Tim Cheatham y Max de Luca marcaban 76-76 antes de comenzar el noveno asalto, mientras que Steve Weisfeld llevaba 77-75 a favor de Crawford.

Terence Crawford vs. Canelo Álvarez en Las Vegas (Getty Images)

Aunque perdió todos los títulos y tuvo una noche para el olvido, su presentación frente a Crawford también tuvo una recompensa económica impresionante ya que ganó más dinero que el estadounidense a pesar de que fue el perdedor del combate.

¿Cuánto dinero se llevó Canelo ante Crawford?

A pesar de no conseguir la victoria, Canelo recibió una suma impactante de 150 millones de dólares por la pelea ante Crawford. Esto lo coloca entre los boxeadores mejor pagados de la historia por un solo combate, consolidando su estatus económico incluso en una derrota.