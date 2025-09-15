Es tendencia:
Terence Crawford revela quién le pegó más fuerte que Canelo Álvarez

El campeón habló luego de la victoria ante Canelo y dejó una frase que despertó la polémica en las redes sociales.

Ramiro Canessa

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas.
Terence Crawford dio otro paso gigante en su carrera el pasado fin de semana al derrotar a Canelo Álvarez en Las Vegas y convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano. “Bud” se mostró ampliamente superior en el ring, demostrando que su talento y técnica lo ubican entre los mejores del mundo en la actualidad.

Aunque no era el favorito en los pronósticos, Crawford logró imponerse con claridad por decisión unánime, marcando una derrota inesperada Canelo. La victoria lo puso en la historia grande del boxeo y ahora seguramente vaya por más.

En medio de la euforia por su triunfo, Crawford dejó una frase que despertó polémica y llamó la atención de los medios y fans. El estadounidense aseguró que hubo un rival que le pegó más fuerte que Canelo, un comentario que muchos interpretaron con un tono irónico hacia el tapatío.

¿Qué rival golpeó más fuerte a Terence Crawford?

“Para ser honesto, Kavaliauskas me golpeó mucho más fuerte que Canelo”, reveló Bud luego de su histórica victoria. Con estas palabras, Crawford destacó la pegada del lituano y sorprendió a quienes pensaban que Canelo era el más duro que había enfrentado.

Las sensaciones de Crawford tras la victoria ante Canelo

“No sé, me voy a sentar con mi equipo, vamos a hablar. Gracias a todos los que creyeron en mí y a los que no también. Fue un gran evento”, fueron las declaraciones del boxeador estadounidense tras dar el gran batacazo ante Canelo Álvarez.

El mensaje de Canelo Álvarez en redes sociales

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. ¡Viva México, cabrones!”, escribió Canelo.

