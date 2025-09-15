Terence Crawford escribió una página dorada en la historia del boxeo al derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez y coronarse como campeón indiscutido del peso supermediano de las 168 libras el pasado sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

”Bud” estaba decidido a pelear con el mexicano y vencerlo, por lo tanto, tomó la decisión de subir dos categorías con tal de lograr su objetivo. Más allá de no ser el favorito en los papeles, terminó ganando la pelea por decisión unánime en las tarjetas.

Lejos de excusarse, Canelo aceptó la derrota ante Crawford que fue ampliarmente superior de principio a fin. Más allá de eso, el mexicano se mostró muy orgulloso tanto en conferencia de prensa como también en sus redes por la pelea que hizo frente al estadounidense.

Las reacciones de analistas, aficionados, figuras del boxeo y ex campeones no tardaron en aparecer después de la derrota de Canelo Álvarez. Uno de los que encendió la polémica fue Óscar de la Hoya, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje con tono irónico hacia el tapatío.

“Jajaja, les dije, cabr***. ¿Qué acaban de ver? Solo digo los hechos”, escribió el ex pugilista, recordando que ya había anticipado un triunfo de Crawford y en tono burlón hacía Canelo, quién no estuvo a la altura de las circunstancias de la pelea que disputó.

¿Cuál había sido la predicción de De La Hoya?

En la previa del combate, De la Hoya había compartido su predicción y la comparó con una pelea histórica. “Canelo-Crawford podría ser otro Mayweather vs. Canelo. ¿Recuerdan cuando Mayweather solo lo estaba aleccionando y haciendo el ridículo? Eso puede volver a suceder este sábado, todo tiene que ser perfecto para Crawford… Tiene que mantener la disciplina”, señaló en ese momento el ex campeón mundial.