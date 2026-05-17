Anuncio oficial: Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre vs. Christian Mbilli

Saúl quiere volver a ser campeón del mundo en una pelea en la que se enfrentará a un duro monarca francés.

Era un secreto a voces, porque entre pasillos se comentaba y anunciaba que era lo que iba a suceder. Sin embargo, este sábado llegó la confirmación oficial: Canelo Álvarez regresa a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre en una pelea que tendrá en juego el cinturón CMB del peso supermediano.

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El rival que tendrá Canelo Álvarez en septiembre es Mbilli

El rival de Saúl en una velada que será catalogada como “México contra el Mundo”, es Christian Mbilli. El francés se quedó con la corona del Consejo Mundial de Boxeo cuando se retiró Terence Crawford. De esta manera, el pugilismo se alista para volver a abrirle las puertas a un protagonista que quiere demostrar que aún tiene cuerda para dar y que a su historia le restan varios capítulos por escribirse.

Aunque esto no es oficial, se espera que figuras como Jaime Munguía, recientemente consagrado como campeón AMB supermediano, o Marco Verde estén presentes en una velada que busca ser histórica. Todo el show está bajo el ala de Turki Al-Alshikh, el magnate árabe que ha puesto el boxeo en las primeras planas nuevamente.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli will fight on September 12 in Riyadh for the WBC super middleweight championship, His Excellency Turki Alalshikh announced.



The press conference will take place in Cairo, Egypt on May 23 at 2 PM local time (12 PM UK, 7 AM ET) live on DAZN. pic.twitter.com/JYgv93ME4B — Ring Magazine (@ringmagazine) May 16, 2026

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Esta será la tercera pelea de cuatro que tiene el contrato que Canelo firmó con Turki a principios de 2025. El mexicano quiere volver a ser campeón, aunque para eso deberá superar a un duro rival francés que ha mostrado credenciales suficientes para portar el cinturón más deseado por todos.

En relación a la sede del evento, se espera que sea Riad, Arabia Saudita, para continuar fomentando la irrupción del deporte en una nación no tan tradicional en este aspecto. Canelo ya peleó en dichas tierras en mayo del año pasado en horario de madrugada local para que el mundo hispano pudiera disfrutar la cartelera en horario nocturno. La historia se repetiría.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez oficializó su regreso al ring para el próximo 12 de septiembre .

oficializó su regreso al ring para el próximo . El mexicano retará al francés Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB .

por el título mundial supermediano del . El combate estelar de la cartelera “México contra el Mundo” se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita.