Canelo Álvarez confirma nueva fecha de pelea vs. Christian Mbilli: “Todo está bien”

Canelo Álvarez tenía todo listo para medirse con Christian Mbilli en su primera presentación del año, pero el combate ante el francés fue reprogramado de forma imprevista. En ese sentido, el tapatío explicó las razones de la decisión y confirmó la nueva fecha para subirse al cuadrilátero, por lo que se acabaron los misterios.

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El día elegido era el 12 de septiembre, pero la revista The Ring, propiedad del magnate árabe, organizador de este tipo de eventos, anunció, sin especificar sus razones, que el combate fue aplazado hasta finales de octubre en la misma sede, en Medio Oriente.

El motivo por el que Canelo canceló su pelea y la nueva fecha programada

Los misterios quedaron a un lado, ya que Canelo se encargó de tomar la palabra y esclarecer los hechos. En primera medida, Saúl informó que necesitaba tiempo para dedicarse a su familia y que no estaba en condiciones de entrenar, mientras que también confirmó que la nueva fecha de pelea es el 31 de octubre. Por último, sostuvo que se mantiene Riad como sede, aunque todavía resta por definir el lugar exacto en el que se llevará a cabo la pelea.

“Hubo algunos problemas en mi familia que necesitaba resolverlos, pero todo está bien ahora. Siempre soy muy disciplinado y muy organizado con mis campamentos de entrenamiento, y en ese momento no estaba listo para iniciar la preparación. Por eso pospuse la pelea, necesitaba cuidar de mi familia primero. Todo está bien ahora. Estoy listo para entrenar y estaremos listos para el 31 de octubre”, le anunció Canelo a Ariel Helwani.

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Christian Mbilli es el próximo rival con el que se enfrentará Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Sí, no hubo problema, porque yo no estaba listo para entrar al campamento. Cuando se trata de la familia, primero debes atender a la familia. Pero ahora todo está bien y estoy listo para entrenar. Claro que me gustan esas fechas porque son muy importantes para mí, pero para mí todos los días son un día mexicano”.

“Me siento orgulloso de representar a México, a mi país y a mi gente. Cualquier día es bueno para pelear, especialmente si se trata de una gran pelea. Todavía no decidimos el lugar exacto, pero sí será en Riad. Falta definir el recinto”, concluyó.

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En síntesis