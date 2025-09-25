Si bien está en la última fase de preparación pensando en la pelea que tendrá el próximo 22 de noviembre contra Anthony Yarde, lo cierto es que David Benavidez visualiza grandes para su carrera. Tras ser proclamado como el campeón oficial del CMB en los semipesados, el Monstruo Mexicano parece ir camino a concretar la pelea más importante de su carrera.

Lo que debe pasar para que se concrete el Benavidez vs. Bivol

Lejos de Canelo Álvarez, a quien buscó durante tanto tiempo, lo que seguiría para Benavídez sería un combate con Dmitry Bivol. El ruso es el dueño de los otros tres cinturones de la división y, teniendo en cuenta este punto, un combate de unificación sería lo ideal. La Asociación Mundial de Boxeo estaría dispuesta a ordenar un combate que sería verdaderamente espectacular.

El anuncio se daría de forma oficial en los próximos días. A partir de allí, dependerá de Bivol si acepta el reto o si la pelea va a subasta para, por consecuencia, terminar dejar el cetro vacante. Pensando en que Dmitry no tiene ningún compromiso a la vista, ya que la trilogía con Artur Beterbiev se diluyó, todos los caminos llevan a pensar que la contienda entre el estadounidense y el ruso es más que posible en 2026.

Dmitry Bivol es el rival que podría tener David Benavidez en el corto plazo. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, Benavidez confesó en las últimas horas que su principal intención en la categoría de las 175 libras es conquistar todos los cinturones. David afirmó que es el camino que lo podría llevar a concretar la pelea que más sueña, esa que lo pueda poner frente a frente con Canelo.

“Después de todo lo que ha pasado en mi carrera, estoy en una gran posición en todos los sentidos. No iba a bajar a 168, pero ahora, si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo el que tenga el poder. Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”, le comentó Benavidez a The Ring.

