En las últimas semanas los avances han sido tan grandes como nunca en otro momento. La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford ya tiene hasta fecha estimada para llevarse a cabo, la cual podría ser en septiembre, pero todavía resta que se lleguen a los puntos más importantes de la negociación. En ese contexto, es importante escuchar la palabra de los protagonistas y quien se expresó primero fue el propio campeón mexicano que, fiel a su estilo, decidió transmitir tranquilidad y no acelerar más las cosas.

Luego de que varios medios especializados hayan confirmado que todas las partes involucradas ven con muy buenos ojos que el combate se lleve a cabo en septiembre, la expectativa comenzó a crecer sin límites, ya que es la gran pelea que los aficionados del deporte quieren ver. Este duelo servirá para terminar de encontrar al mejor de una generación completa de boxeo, ya que ambos, con sus estilos, se encargaron de llevar el deporte un paso más hacia arriba.

La palabra de Canelo sobre Terence Crawford

En ese contexto, Canelo optó por mantenerse calmo y explicar que, si bien las posibilidades de concretar el duelo existen y son claras, todavía no hay un acuerdo formal como para adentrarse de lleno en esta historia. Esto se debe, principalmente, a que Saúl desea tener una primera presentación en el año en el mes de mayo y para la misma aún no se conoce ni el rival. Eso no demorará mucho más en confirmarse, ya que estamos hablando de una historia se desarrollará en poco más de dos meses.

“La gente quiere ver esa pelea y quizás sí vean esa pelea. No sabemos aún, pero quizás sí vean ese duelo. Siempre estoy abierto para los buenos combates y no me malinterpreten… Él es un buen peleador, tiene habilidades realmente buenas y todo y quizás sí veamos esa pelea, no lo sabemos aún” expresó Canelo de forma repetitiva para que quede muy clara su postura al respecto de este enfrentamiento tan esperado.

Como se dijo, algunos puntos para que se concrete la pelea parecen estar cerrados. La fecha es septiembre y esto se debe a que Crawford está realizando una puesta a punto específica para dejar atrás todo tipo de posibles lesiones y con el objetivo principal de alcanzar las 168 libras. Justamente, el peso está claro. El duelo sería en los semipesados, donde Canelo se siente más comodo y tiene los cinturones AMB, OMB y CMB. En relación a esta comodidad marcada en la división, llamó la atención la medida que se tomaría y es que se eliminaría el límite de rehidratación, por lo que eso se vuelve un aspecto importante a favor del tapatío.

