La derrota de Real Madrid ante Barcelona en la Supercopa de España trajo repercusiones y la principal está relacionada con Xabi Alonso, quien no es más el entrenador del club merengue. Su reemplazante es Álvaro Arbeloa, ex jugador de la institución y compañero del tolosarra.

Álvaro Arbeloa toma el mando del primer equipo luego de estar unos meses en el Real Madrid Castilla. Aún no se sabe la duración del contrato del técnico y si para Florentino Pérez, el Presidente de la institución, es solo un parche o proyecta con él a futuro.

La historia de Álvaro Arbeloa como entrenador

Álvaro Arbeloa, quien ganó ocho títulos y disputó 238 partidos con Real Madrid, ha estado vinculado con el club desde hace mucho tiempo, primero como futbolista y luego como entrenador. El español desarrolló toda su carrera de técnico en el conjunto merengue.

Sus inicios fueron en 2020, cuando tomó el mando del Infantil A en 2020-2021, luego se hizo cargo del Cadete A en 2021-2022 y del Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Con este último equipo consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones).

Álvaro Arbeloa como jugador de Real Madrid (Getty Images)

Álvaro Arbeloa fue ascendiendo con los años hasta llegar en junio de 2025 al Real Madrid Castilla en reemplazo de Raúl González, una leyenda del club. Y a los pocos meses el español tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en el primer equipo de la institución.

El ex futbolista, a pesar de no ser un gran talento en el campo, ha sido un hombre de confianza de Florentino Pérez y también es recordado por tener mucha presencia en el vestidor durante la era de José Mourinho. Está por verse si Álvaro Arbeloa sigue como el entrenador principal de Real Madrid una vez que concluya la temporada actual.

