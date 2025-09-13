¿Cuánto dinero ganó Terence Crawford por ganar contra Canelo Álvarez en Las Vegas?

Tras luchar mucho para tener la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la última década, Terence Crawford se ganó la posibilidad de enfrentar a Canelo Álvarez este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Además de conservar su cinturón de la OMB y sumar otros tres para lograr la unificación, el nacido en Omaha se llevó a casa una fortuna con la que se puede ir satisfecho.

ver también ¿Cuánto pesa Terence Crawford en la pelea vs. Canelo Álvarez?

Los millones que obtuvo Terence Crawford vs. Canelo Álvarez

Por compartir el cuadrilátero con el tapatío, Crawford embolsó 50 millones de dólares. La información no trascendió de manera oficial, por lo que no existe una exactitud del monto, pero sí una aproximación que deja a las claras el enorme logro del nacido en el estado de Nebraska.

Si bien el norteamericano declaró inicialmente que su pago garantizado sería de 10 millones en el podcast Ring Champs, lo cierto es que diversos reportes señalan que la cifra real podría ascender hasta 50 millones dependiendo de los incentivos y acuerdos incluidos en el contrato.

Publicidad

Publicidad

Como se explica siempre en estos casos, los ingresos de los boxeadores se reparten entre distintos aspectos y tienen una explicación para ser tan elevados. Claro que los 10 o 50 millones de Crawford no se comparan a los 100 que ganará Canelo, pero aún así se trata de una suma considerable que merece su descripción para que todos los aficionados tengan las cosas claras.

ver también ¿Por qué Netflix transmite la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Desde lo que se acuerda previamente hasta lo que se recauda por la venta de entradas y la venta de PPV, haciendo alusión a todos los que abonaron una membresía que les permitió sintonizar la jornada a través de sus pantallas, los ingresos se reparten según el calibre de estrella de la que se trate. Para Crawford, la porción del pastel no fue tan grande como la del mexicano, pero aún así puede estar satisfecho por la jugosa suma de dinero.