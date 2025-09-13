Está todo listo para disfrutar de la pelea más esperada del año. Canelo Álvarez y Terence Crawford se verán las caras en Las Vegas con el título indiscutido del peso supermediano en juego, protagonizando un duelo que pondrá frente a frente a dos de los mejores representantes de la última generación del deporte. En ese sentido, todo el mundo del pugilismo pondrá su atención en la contienda, incluidas las leyendas que dejan caer sus pronósticos.

En esta oportunidad, fue el momento de Sergio Martínez. Maravilla, campeón argentino que en su momento supo ser el máximo representante de su país, sabe bien lo que es estar presente en este tipo de espectáculos. Es ese el factor que le permite analizar con mucha serenidad lo que puede llegar a suceder entre el campeón mexicano y el retador estadounidense.

Maravilla Martínez confía en una victoria de Terence Crawford ante Canelo Álvarez

Aunque gran parte de los que integran el mundo del boxeo sostienen que la diferencia de peso natural que existe entre Saúl y Bud es inigualable y que el norteamericano no tiene nada que hacer ante el rey de las 168 libras. Sin embargo, para Maravilla es posible pensar en una victoria de Crawford ante Álvarez.

La pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford tiene un resultado poco esperado para Maravilla Martínez. (GETTY IMAGES)

De manera contundente, Martínez expresó que Terence cuenta con las herramientas necesarias para transformarse en nuevo campeón de los supermedianos y destronar al mexicano. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que va a ganar Crawford. Tiene las condiciones, tanto física como técnica y mentales”, afirmó Maravilla.

El argentino es de los pocos que le da posibilidades a Crawford de quedarse con la victoria. Nadie discute el nivel del estadounidense, ya que no es eso lo que está en debate, sino que la discusión está centrada en cómo se puede adaptar Terence a una división en la que nunca peleó. Para Maravilla, las oportunidades están intactas.

