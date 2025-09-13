¿Quién canta el himno en la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas?

Llegó el gran día para los fanáticos de Canelo Álvarez y el boxeo en general. Este sábado 13 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas (Ciudad de México), el púgil tapatío se subirá al ring por segunda vez en el año para enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde buscará la unificación de todos los títulos en el peso supermediano.

En disputa estará el campeonato indiscutido del peso supermediano, con los cuatro cinturones oficiales en juego: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Cabe recordar que Crawford llega como retador oficial por parte de la OMB.

Como es habitual en este tipo de peleas, los himnos nacionales de los países que representan ambos púgiles serán cantados minutos antes del combate. Y en esta oportunidad, no se sabe con exactitud quién cantará el himno. Se especulaba que Alejandro Fernández, Christian Nodal y José Antonio Aguilar puedan ser parte del espectáculo.

Canelo Álvarez va por una nueva pelea en Las Vegas. [Foto: Getty Images]

Sin embargo, acorde a lo mencionado por la periodista Fernanda Familiar, esta vez será muy diferente. Y es que según lo aportada por la comunicadora, no habrá Himno en la previa de la pelea, algo inusual en los eventos de esta envergadura y que genera mucha sorpresa.

Así lo comunicó a través de su cuenta de ‘X’: “Netflix acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro

Y agregó: “Es impensable que Netflix tome una decisión así. Nuestro Himno Nacional siempre debe de representarnos antes de una pelea y sobre todo en esta – tan significativa – desde Las Vegas. Exigimos que Netflix toque nuestro Himno Nacional“.

¿Quiénes cantaron el Himno Nacional de México en las últimas peleas de Canelo Álvarez?