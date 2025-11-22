Es tendencia:
David Benavidez noqueó a Anthony Yarde en Riad y va por Canelo Álvarez

El Monstruo Mexicano dejó en el camino a un oponente que le abre la puerta a contiendas más importantes en el futuro.

Por Lucas Lescano

David Benavidez fue demasiado para Anthony Yarde en Arabia Saudita.
Tal como se preveía en un inicio, no había ni hubo demasiadas equivalencias entre David Benavidez y Anthony Yarde. Este sábado, el Monstruo Mexicano expuso sus coronas AMB y OMB de los semipesados y las terminó reteniendo con mucha facilidad, dejando en claro que está listo para los peces gordos de las 175 libras.

Para que no quedaran dudas, Benavidez salió a presionar desde el inicio, optando por la corta distancia y las combinaciones largas. Si hay algo que destaca a David sobre el resto de protagonistas de las 175 libras es su velocidad, sin hacer notar lo pesado que se puede llegar a ser en dicha categoría. Esto lo sufrió mucho un Yarde que pasó de intentar contragolpear a simplemente resistir.

Benavidez terminó noqueando a Yarde

Los primeros asaltos del duelo fueron claros para el estadounidense, pero sin generar un daño preocupante. Sin embargo, del cuarto round en adelante fue cuestión de colocar el pie en el acelerador para buscar el nocaut cuanto antes. Y finalmente terminó llegando en la séptima vuelta, sin posibilidades de dejar una posibilidad de retorno para su contrincante.

En el sexto Yarde había sido salvado por la campana, pero en el séptimo no había vuelta atrás. Benavidez puso contra las cuerdas al británico que no lanzaba golpes, simplemente se cubría. Así, el Monstruo fue debilitando tanto a Anthony que el réferi de la contienda no tuvo más opción que detener el duelo, sin dar un conteo o algo más. Ya había visto demasiado.

Parece que ya no quedan excusas para que Benavidez pueda obtener las peleas que tanto busca. En sus planes está enfrentarse a Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o Canelo Álvarez. Teniendo en cuenta que Saúl buscará una revancha con Terence Crawford, entonces el panorama queda listo para que alguno de los dos rusos acepte el reto y comparta el cuadrilátero con esta estrella que parece no tener límites en su crecimiento.

En síntesis

  • David Benavidez retuvo sus títulos AMB y OMB de peso semipesado por nocaut en el séptimo asalto.
  • El boxeador apodado el “Monstruo Mexicano” derrotó al británico Anthony Yarde en el combate estelar.
  • Benavidez busca enfrentarse a rivales como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o Canelo Álvarez en el futuro.
lucas lescano
Lucas Lescano
