A falta de poco menos de dos meses para el 14 de noviembre en que se enfrentarán Gervonta Davis y Jake Paul, dos de los protagonistas del año se vieron las caras por primera vez. Con fuertes dichos por parte de ambos, lo que más se terminó destacando fue una promesa de la celebridad para el combate con el campeón del mundo. ¿Cumplirá?

Lo que expresó Paul es que noqueará a Gervonta. De manera contundente, Jake expresó que le regalará al mundo y a la historia del deporte, un viral impresionante para que el planeta sea testigo del combate. Por otro lado, Davis se burló del peinado de la celebridad, aunque recibió una dura respuesta relacionada a una dura situación judicial de Tank.

Los duros dichos que tuvieron Jake Paul y Gervonta Davis

“Voy a noquear a este tipo. Probablemente haré uno de los nocauts más virales en la historia del boxeo”, expresó Jake en conversación con TMZ Sports. Por otro lado, en rueda de prensa, Gervonta había comentado. “Cualquiera que lleve un peinado de mohicano es un maldito payaso. A lo que Paul respondió: ¿Quieres ver payasos? Gervonta, tú eres un maldito payaso. Cualquier hombre que le ponga las manos a una mujer es un payaso”.

Los últimos dichos de Paul están relacionados a la denuncia por violencia de género que recibió Davis. Aunque el caso quedó en la nada, Gervonta sumó una mancha a su expediente que fue recordada por el polémico youtuber. De a poco, las palabras comenzarán a quedar a un lado para poder darle paso a la acción que se desarrollará en Miami.

Teniendo en cuenta la diferencia de peso abismal que existe entre ambos protagonistas, se confirmó que el peso pactado para la contienda será de 195 libras o 88,5kg. Si bien será imposible que Davis alcance un número similar en la balanza, lo cierto es que esto servirá para que Paul no se exceda demasiado en la ventaja. Por otro lado, se anunció que la duración del duelo será de 10 rounds de tres minutos y que, si no hay KO, la historia se definirá en las tarjetas de los jueces.

