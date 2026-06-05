Las elecciones de Real Madrid se llevan a cabo este domingo 7 de junio. Florentino Pérez y Enrique Riquelme son los candidatos.

Este domingo 7 de junio se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Real Madrid. Florentino Pérez es el mandamás del club merengue desde junio de 2009, pero Enrique Riquelme quiere quitarle el trono y los socios definirán en las próximas horas.

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Florentino Pérez ha dicho que realizará una oferta por una mega estrella en caso de ganar las elecciones. Y, de acuerdo a lo informado por Jacob Steinberg del diario The Guardian, ese futbolista es Michael Olise, actual figura de Bayern Múnich.

La cifra de la oferta de Real Madrid por Olise

Según el periodista británico, Florentino Pérez tiene pensado realizar una oferta de 150 millones de euros por el extremo que jugará el Mundial 2026 con la Selección de Francia. Aunque el directivo negó públicamente que sea el futbolista galo.

Michael Olise jugará el Mundial 2026 con Francia (Getty Images)

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Cuando Florentino Pérez comentó en una entrevista que haría una oferta por una mega estrella, el actual presidente de Real Madrid dijo que no era ningún jugador de la Premier League, que no era ni Michael Olise, ni Harry Kane ni Erling Haaland. Pero según los reportes efectivamente sí sería el francés.

No obstante, los directivos más importantes del Bayern Múnich comentaron que Michael Olise no está en venta. “No venderíamos a Olise ni por 200 millones”, dijo Uli Hoeness, Presidente de Honor del conjunto bávaro. “Por un jugador como Olise, no hay precio alguno que nos haría dudar”, expresó Karl-Heinz Rummenigge en abril.

La temporada de Michael Olise

The Guardian agrega que Joao Neves también es otro futbolista que interesaría a Florentino Pérez, pero que la prioridad sería Michael Olise. El francés viene de convertir 22 goles y dar 31 asistencias en 52 partidos con el Bayern Múnich en la temporada y ahora ya está enfocado en el Mundial 2026.

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En síntesis