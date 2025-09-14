Es tendencia:
El primer mensaje de Canelo Álvarez luego de ser derrotado por Terence Crawford

El mexicano reflexionó acerca de una de las derrotas más duras de su carrera.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez se mostró sentido luego de perder con Terence Crawford.
© Getty ImagesCanelo Álvarez se mostró sentido luego de perder con Terence Crawford.

El mundo del deporte no puede creer que Canelo Álvarez haya perdido con Terence Crawford. No porque el estadounidense no tuviera las condiciones para vencerlo, sino porque el hecho de que Bud haya subido dos divisiones sin escalas para retarlo, generaban un mar de interrogantes. La victoria del norteamericano fue contundente, por lo que el tapatío no tuvo más opción que reconocerla.

Los contundentes dichos de Canelo Álvarez

Apenas terminó la contienda y se anunció el resultado que proclamó a Crawford como nuevo campeón indiscutido del peso supermediano, Canelo tomó el micrófono y no buscó excusas. Siendo buen perdedor, elogió a su rival, agradeció a quienes lo apoyaron y confirmó que se siente más que listo para volver a compartir el cuadrilátero con el rival que le quitó todos sus cinturones.

“Me siento bien, quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme. Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, tengo mi familia. Entrené muy bien, mis respetos para Crawford, hice lo que tenía que hacer. Vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré“, expresó Canelo.

Y además agregó: “Si lo volvemos a hacer sería grande, es un gran peleador. Vamos otra vez, acepto. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido. Me siento fuerte, bien, pero él fue un gran peleador y le doy todo el crédito del mundo. Me siento igual que siempre”.

De esta manera, lo que resta es espera la decisión de Crawford. Terence no confirmó que seguirá boxeando, por lo que una revancha no es algo que esté asegurado ni mucho menos. De todos modos, el mexicano se mostró fuerte, sin dejar que una derrota coloque cuestionamientos sobre su nivel pensando en el futuro y otras citas de primer nivel.

