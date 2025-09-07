¿Dónde es la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Todos esperan que llegue el tan esperado 13 de septiembre en el que se enfrentarán Canelo Álvarez y Terence Crawford. En dicha contienda, estará en juego el trono del peso supermediano que tiene el mexicano en su poder y que el estadounidense buscará arrebatar. Por eso, a continuación te contamos dónde será el duelo que paralizará al mundo del deporte.

ver también Canelo Álvarez fue elogiado por una decisión que tomó sobre la pelea con Terence Crawford

La sede de la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Aunque en un principio había mucha confusión sobre la sede que albergaría la pelea, ya que se especulaba con el T-Mobile Arena de Las Vegas como el lugar elegido, lo cierto es que se terminó por resolver que el combate aterrice en un estadio. En el Allegiant Stadium, también en Las Vegas, Canelo y Crawford serán los encargados de dar el espectáculo grande.

El Allegiant Stadium es la sede elegida para la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

En dicha sede, la capacidad ronda los 75.000 espectadores, superando por mucho margen lo que puede ofrecer una Arena internacional. En ese contexto, pensando en la enorme convocatoria que generará el duelo, se buscó aprovechar la oportunidad para sacarle todo el provecho posible en todos los aspectos posibles.

Con Netflix elegida como la compañía encargada de transmitir el duelo para todo el mundo, generando millones en ingresos por la venta de PPV, la venta de entradas proporcionará un extra en las bolsas de los boxeadores. Tanto Canelo como Crawford se llevarán a casa una ganancia enorme, que también se ve acrecentada por los números extras que aparecerán.