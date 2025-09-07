Canelo Álvarez decidió atacar todos los frentes pensando en la pelea con Terence Crawford del 13 de septiembre. El mexicano le quiere demostrar al mundo que es el mejor boxeador de una generación completa y uno de los más destacados de todos los tiempos, lo que lo llevó a prepararse con alguien bastante parecido a su próximo rival como Jaron Ennis para evitar ser sorprendido el día de la acción.

Robert García explicó los beneficios del sparring de Canelo con Ennis

Esto fue muy elogiado por el reconocido entrenador, Robert García, quien no dudó en expresar que, luego del entrenamiento de Canelo con Ennis, ve mucho más favorito al mexicano para ese duelo que lo que creía en la previa. El coach entiende que Álvarez ha llevado a cabo una de las preparaciones más exigentes de su carrera, la que además no sufrió ningún contratiempo, por lo que se encuentra en una posición muy ventajosa para salir del ring con la mano en alto.

Aunque por parte del equipo de Crawford lo desestimaron porque entiende que Ennis no se asemeja a la calidad que puede presentar Terence sobre el cuadrilátero, lo cierto es que para García las cosas están claras. Canelo cuenta, en su consideración, con una ventaja superior luego de haber tomado una decisión que despertó bastante controversia, pero que al final del día puede ser muy fructuosa.

Jaron Ennis fue el sparring de Canelo Álvarez pensando en Terence Crawford. (IMAGO)

“Creo que fue un gran movimiento traer a Boots al campamento. La elección significa que Canelo quiere estar en la mejor forma de su vida. Es un gran plus. Ahora le doy a Canelo una ventaja aún mayor por el tipo de entrenamiento por el que estoy seguro que está pasando. Boots es lo más cercano a Crawford cuando se trata de estilo y velocidad, hasta el tamaño corporal. Boots es la preparación perfecta para Canelo. Eso significa que Canelo va a estar listo y en la mejor forma para hacer su trabajo. Es una buena señal”, comentó García en The Ring.

Y también manifestó: “Muchos peleadores al final de sus carreras, cuando ven el deporte como un negocio, realmente no se toman el campamento con tanta dureza. Boots no es un sparring fácil, especialmente ya que algunas personas creen que Boots puede vencer a Crawford en una pelea. Definitivamente sí veo ahora un poco más de ventaja para Canelo de la que veía antes”.

