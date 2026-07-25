¿Dónde y en qué estadio se realiza La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?￼

Conoce el lugar en el que se llevará a cabo uno de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento.

Este sábado 25 de julio es el día elegido para que se lleve a cabo La Velada del Año VI. Este evento de boxeo protagonizado por streamers y celebridades de internet en habla hispana organizado por Ibai Llanos que convoca a miles de personas, será albergado por un imponente estadio acorde a lo impresionante que busca ser el show.

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El lugar elegido para recibir La Velada del Año VI

La sede seleccionada para que se desarrolle la Velada del Año V es el Estadio La Cartuja de Sevilla. En Andalucía, aproximadamente 80.000 espectadores podrán asistir al lugar para ver en vivo a sus personajes de entretenimiento favoritos y a algunos de los artistas más reconocidos del mundo que se harán presente en el lugar para aportar su cuota artística al espectáculo.

El Estadio La Cartuja será el encargado de recibir a La Velada del Año VI. (GETTY IMAGES)

La Cartuja está diseñado para este tipo de momentos, en los que personajes capaces de reunir la atención de miles de personas se hacen presentes. De esta manera, este sábado no se imagina otra cosa que un recinto repleto y millones de personas siguiendo la jornada a través de sus pantallas para completar una nueva jornada de éxito de La Velada del Año.

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A su vez, se trata del primer recinto que repite. Desde el estreno del show en 2021 hasta la fecha, el evento siempre se había hecho en sedes diferentes, incluido el Estadio Santiago Bernabéu. En ese sentido, el pueblo andaluz comienza a volverse en una tradición para un espectáculo que llegó hace tiempo para quedarse.

En síntesis