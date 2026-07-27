Modifican la sede oficial del América Femenil para el Apertura 2026.

Hace unos días se dio a conocer de manera oficial el calendario de la Liga MX Femenil, donde el Club América ya tenía a sus rivales, pero había un hueco en la sede, puesto que aparecía la leyenda “por confirmar”. Esto llamó la atención, porque las actuales campeonas no tenían un estadio y había muchas dudas al respecto.

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Y es que se llevaron el título en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que se esperaba que fuera esta la sede en la que continuaran su proceso. Lamentablemente no estaba seguro porque ahí jugaría Cruz Azul varonil, pero ante problemas con la cancha, no se les autorizó el lugar y tendrían que esperar, porque seguramente regresarían a Coapa.

Pero ante la noticia de que los celestes, el América y el Atlante varonil jugarían en el Estadio Banorte (Azteca), no habría cabida para el cuadro femenil. Fue así que después de que todo indicaba que se irían al Estadio Azulcrema, al final ya se habría confirmado el lugar en el que las actuales campeonas estarán jugando el Apertura 2026.

¿Dónde jugará el América Femenil?

De acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández el próximo 8 de agosto, las Águilas tendrán un gran festejo en el Coloso de Santa Úrsula por su triplete y que se confirma que esta será su casa para este torneo, así como la cancha Centenario de Coapa en algunos duelos donde se empalmen varios partidos.

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En síntesis