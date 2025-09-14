Canelo Álvarez publicó un contundente mensaje en sus redes sociales tras caer ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El púgil tapatío utilizó su cuenta personal de X (ex Twitter) para dar a conocer sus sensaciones sobre lo que significó la derrota por decisión unánime que le costó sus cuatro títulos de la categoría supermediano.

En su mensaje, el boxeador de 35 años reconoció la caída y aprovechó para realizar un agradecimiento público dirigido a su familia, equipo y fanáticos. Además, aseguró sentirse “orgulloso por todo lo conseguido hasta ahora” y agregó: “Acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”.

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. ¡Viva México, cabrones!”, añadió Canelo Álvarez.

El mensaje de Canelo Álvarez.

Vale recordar que el nacido en Guadalajara sufrió la tercera derrota en su carrera profesional. Anteriormente había caído ante el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 y frente al estadounidense Floyd Mayweather en septiembre del 2013. Además, en su récord también se registran dos empates (vs. Gennadiy Golovkin y Jorge Juárez) y 63 victorias, 39 de ellas por nocaut.

El elogio de Canelo Álvarez para con Terence Crawford

Cabe destacar que, una vez terminada la pelea, el representante tricolor tuvo palabras más que elogiosas para con Bud (42-0-0, 31 KO). En conferencia de prensa, colocó al oriundo de Nebraska por encima nada menos que de Floyd Mayweather en cuanto a nivel boxístico.

“Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather. Ya lo sabíamos que Crawford era muy bueno, es un gran peleador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté de todas las maneras. Entrené muy fuerte”, lanzó. Y sumó: “Se merece todos los créditos, intenté lo mejor esta noche, pero no pude descifrar su estilo“.