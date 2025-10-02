No es Canelo Álvarez: el mejor de la generación actual del boxeo para Terence Crawford

Se sabía y decía que en la previa podía llegar a definir muchas cosas. La pelea que tuvieron Canelo Álvarez y Terence Crawford el pasado 13 de septiembre no fue una más en la carrera de ambos, ya que estaba en juego el trono del mejor de una generación completa, algo que para Bud quedó muy claro luego del resultado favorable obtenido.

Publicidad

Publicidad

ver también Canelo Álvarez sabe cuánto tiempo estará de baja tras ser operado de su codo

Crawford afirma ser el mejor boxeador de su generación

Crawford continúa mostrando orgullo tras haber conquistado el peso supermediano ante uno de los mejores de todos los tiempos en las 168 libras como lo es Saúl, lo que lo lleva a sostener de manera contundente que siente ser el líder de un era. Terence afirma que el hecho de haber derrotado a Álvarez le permitió consolidarse en la cima del deporte como nadie lo había logrado en muchos años.

“Por supuesto, no hay duda de que soy el mejor boxeador de esta generación. Sí, definitivamente. Sin estipulaciones, sin cláusula de rehidratación, sin desventajas de ningún tipo. Ese fue un gran momento. Fue mi noche. Estaba listo para el momento. La habilidad es fundamental y creo en mis habilidades y capacidades. Sabía que era capaz de vencer a Canelo y por eso quería la pelea. Le demostré al mundo quién era Terence Crawford“, comentó Crawford en The Jim Rome Show.

Terence Crawford se lució de gran manera ante Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Y además agregó: “Me sentí muy cómodo. He entrenado con muchos boxeadores grandes en mi vida. Sabía que el tamaño no iba a ser un factor importante. Claro, nunca antes había estado en el ring con un boxeador de ese tamaño, pero al mismo tiempo, creía en mí mismo y en mis habilidades, que iba a estar bien, y así fue. Mi entrenador me recordaba en cada asalto: ‘Acércate a él cuando quieras, no cuando él quiera, sigue boxeando. No tienes que meterte en una pelea a puñetazos'”.

ver también La dura respuesta de David Benavidez que generó polémica en el boxeo: “Estoy harto”

De esta manera, parece haberse cerrado el debate que se había sembrado antes de la pelea del año. Crawford subió de peso, aceptó las condiciones de Canelo y, aún así, hizo lo que quiso sobre el cuadrilátero para terminar quedándose con la corona indiscutida del peso supermediano, cuando muy pocos pensaban que era capaz de conseguirlo.