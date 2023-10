El retador al título mundial superligero Jack Catterall defenderá su título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el múltiple campeón mundial, el venezolano Jorge Linares, este mismo sábado, 21 de octubre, en la Arena Echo de Liverpool, Inglaterra.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Catterall (27-1, 13 nocauts) está decidido a recuperar el tiempo perdido y desafiar por el oro en las 140 libras, una vez más luego de su muy controvertida derrota ante el ex campeón mundial indiscutible de peso súper ligero Josh Taylor, en febrero de 2022.

“El Gato” está ansioso por volver al ring con el “Tartan Tornado” y vengar su única derrota, y el peleador de Chorley también ha apuntado al ganador de la pelea silenciada entre Devin Haney y Regis Prograis en caso de que supere a Linares de Venezuela.

El zurdo de 30 años terminó una ausencia de 15 meses en el ring superando ampliamente a Darragh Foley, en diez asaltos, en la cartelera de la victoria del título mundial de peso pluma de la AMB de Leigh Wood sobre Mauricio Lara en el Manchester Arena, en mayo pasado.

Linares (47-8, 29 nocauts) es bien conocido en el Reino Unido luego de su victoria por nocaut en el décimo asalto sobre Kevin Mitchell, en The O2 en Londres en mayo de 2015 y sus dos puntos sobre el ex campeón mundial de peso ligero Anthony Crolla en Manchester Arena. en 2016 y 2017.

El ex campeón mundial de peso pluma, superpluma y peso ligero quiere poner su nombre en la mezcla en la próspera división de 140 libras, manteniendo intacto su récord de 100% de victorias en el Reino Unido y arruinando la oportunidad de Catterall de conseguir el título mundial en su próxima pelea.

“Es un honor compartir un ring con Jorge Linares”, dijo Catterall. “Lo vi venir al Reino Unido en tres ocasiones y ganar tres veces. Es una leyenda y esta es una pelea que debemos ganar para los dos por razones muy diferentes”.

“Se habla de una gran pelea para mí después de esto, pero no servirá de nada si quito la vista de la pelota, algo que no puedo permitirme en esta etapa de mi carrera. No es ningún secreto que mi carrera ha carecido de impulso, así que después de boxear en mayo y ahora en octubre, creo genuinamente que verán la mejor versión de mí el 21 de octubre”.

“El 21 de octubre estoy de vuelta en el Reino Unido", dijo Linares. “Estoy lleno de emoción y listo para darles a todos una actuación espectacular contra un tremendo oponente, Jack Catterall. Solo quiero que todos sepan que estoy listo para darle a Jack una gran lección de boxeo y seguir haciendo historia en el Reino Unido. El último Samurai está de vuelta, más fuerte que nunca”.

“Otra pelea masiva anunciada cuando regresamos al M&S Bank Arena en Liverpool para Jack Catterall contra Jorge Linares el sábado 21 de octubre", dijo el presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn. "Jack está activo y disparando a toda máquina, buscando hacer una declaración contra el campeón mundial de múltiples pesos y futuro miembro del Salón de la Fama, Jorge Linares.

“Jack quiere la revancha con el acérrimo rival Josh Taylor o el ganador de Devin Haney vs. Regis Prograis si esa pelea se pasa de la raya, pero no puede apartar la vista del balón aquí. Jorge regresa a estas costas buscando lograrlo. Cuatro victorias en cuatro peleas en el Reino Unido después de sus peleas épicas con Kevin Mitchell y Anthony Crolla dos veces. Ha dejado en claro que esta es su última gran tirada de dados y ya está inmerso en el entrenamiento de campamento como una máquina. Las grandes peleas continúan al venir, en vivo en todo el mundo en DAZN”.

“No hay muchas personas a las que respete más que Jorge Linares", dijo Sam Jones. "Es un gran amigo mío con el que he pasado mucho tiempo. Es un verdadero profesional y una leyenda del deporte. Se habla de una pelea masiva después de esto, pero no sirve de nada si Jack mira a Jorge, lo cual él no lo hará. La amistad se dejará de lado para esta pelea, ya que es algo que ambos deben ganar por razones muy diferentes”.