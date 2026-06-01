Por qué no juega Erling Haaland en Noruega vs. Suecia por el amistoso previo al Mundial 2026

Noruega tiene dos amistosos de preparación antes del Mundial, primero frente a Suecia y luego contra Marruecos.

Las selecciones ya han empezado a disputar distintos amistosos para intentar llegar de la mejor manera posible al Mundial. En este caso, Noruega y Suecia se enfrentan este lunes 1 de junio en Oslo en un juego que comienza a las 11:00hs (CDMX).

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Más allá de que para Noruega es una buena prueba el enfrentarse a Suecia, lo más importante es el debut en la Copa del Mundo. Es por este motivo que Erling Haaland no participa del amistoso de este lunes, según anunció Ola Solbakken, el entrenador del equipo.

El motivo de la ausencia de Erling Haaland

El técnico contó en conferencia de prensa que Erling Haaland no juega para darle un poco más de descanso. El delantero tuvo una larga y exhausta temporada con Manchester City y Ola Solbakken cree que no vale la pena tomar riesgos con su máxima figura.

El entrenador noruego manifestó que lo más importante es tener a todos sus futbolistas para el debut en el Mundial 2026 ante Irak del próximo 16 de junio. Martin Odegaard tampoco estará presente en el amistoso contra Suecia porque hace 48hs disputó la final de la Champions League.

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Noruega juega otro amistoso contra Noruega el próximo domingo y allí quizás Erling Haaland sume minutos. La selección europea no disputa una Copa del Mundo desde Francia 1998 y buscará hacer un buen papel con una generación de grandes futbolistas.

En síntesis