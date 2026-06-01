Colombia y Costa Rica se enfrentan este lunes 1 de junio en un amistoso internacional. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio El Campín, ubicado en Bogotá.
Por el lado del local, Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán. Antes de dicho primer partido, el equipo de Néstor Lorenzo jugará otro amistoso el próximo domingo frente a Jordania. El técnico argentino dispone de todos sus jugadores para hoy salvo con Jhon Córdoba.
Por su parte, Costa Rica no pudo clasificar a la Copa del Mundo luego de haber participado de las últimas tres ediciones. Además del juego ante Colombia, la selección caribeña enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 10 de junio en un amistoso.
La probable alineación de Colombia
- Camilo Vargas
- Santiago Arias
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Richard Ríos
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
La probable alineación de Costa Rica
- Patrick Sequeira
- Haxzel Quirós
- Jeyland Mitchell
- Aarón Salazar
- John Paul Ruiz
- Orlando Galo
- Luis Flores
- Josimar Alcócer
- Carlos Mora
- Álvaro Zamora
- Manfred Ugalde