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¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Costa Rica por el amistoso previo al Mundial 2026

Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, mientras que Costa Rica no pudo clasificar al torneo.

Colombia se enfrenta con Costa Rica en un amistoso
© Getty ImagesColombia se enfrenta con Costa Rica en un amistoso

Colombia y Costa Rica se enfrentan este lunes 1 de junio en un amistoso internacional. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio El Campín, ubicado en Bogotá.

Por el lado del local, Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán. Antes de dicho primer partido, el equipo de Néstor Lorenzo jugará otro amistoso el próximo domingo frente a Jordania. El técnico argentino dispone de todos sus jugadores para hoy salvo con Jhon Córdoba.

Por su parte, Costa Rica no pudo clasificar a la Copa del Mundo luego de haber participado de las últimas tres ediciones. Además del juego ante Colombia, la selección caribeña enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 10 de junio en un amistoso.

La probable alineación de Colombia

  • Camilo Vargas
  • Santiago Arias
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Gustavo Puerta
  • Richard Ríos
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Luis Suárez

La probable alineación de Costa Rica

  • Patrick Sequeira
  • Haxzel Quirós
  • Jeyland Mitchell
  • Aarón Salazar
  • John Paul Ruiz
  • Orlando Galo
  • Luis Flores
  • Josimar Alcócer
  • Carlos Mora
  • Álvaro Zamora
  • Manfred Ugalde
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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