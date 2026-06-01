Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, mientras que Costa Rica no pudo clasificar al torneo.

Colombia y Costa Rica se enfrentan este lunes 1 de junio en un amistoso internacional. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio El Campín, ubicado en Bogotá.

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Por el lado del local, Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán. Antes de dicho primer partido, el equipo de Néstor Lorenzo jugará otro amistoso el próximo domingo frente a Jordania. El técnico argentino dispone de todos sus jugadores para hoy salvo con Jhon Córdoba.

Por su parte, Costa Rica no pudo clasificar a la Copa del Mundo luego de haber participado de las últimas tres ediciones. Además del juego ante Colombia, la selección caribeña enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 10 de junio en un amistoso.

La probable alineación de Colombia

Camilo Vargas

Santiago Arias

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Richard Ríos

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

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La probable alineación de Costa Rica