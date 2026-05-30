¿Cuánto dinero ganó Michael Eifert por perder su pelea vs. Dmitry Bivol?

Uno de los protagonistas estelares del fin de semana fue Michael Eifert. El boxeador alemán se subió al cuadrilátero en el punto más alto de su carrera para enfrentarse al supercampeón Dmitry Bivol en una contienda que tuvo en juego los cinturones de la AMB y la FIB del peso semipesado, y que lo vio perder, pero que le permitió ganar una de las bolsas más grandes de su trayectoria profesional.
La cantidad de dinero que ganó Michael Eifert vs. Dmitry Bivol
Según estimaciones del mercado en los días previos a la pelea, las ganancias de Eifert se ubicaron en un rango de entre 250.000 y 400.000 dólares. Dada la convocatoria en el UMMC Arena de Ekaterimburgo, los ingresos por la transmisión global de DAZN y lo pactado previamente en el acuerdo privado entre las promotoras, Michael completó una jornada más que exitosa a nivel económico para los estándares de su carrera.
La pelea fue complicada desde el inicio para el retador. Eifert sufrió una caída temprana al irse a la lona en el mismísimo primer asalto ante el poder del ruso. Pese al durísimo arranque, el alemán mostró valentía y continuó buscando su estrategia frente a un Bivol que manejó los hilos del combate con su habitual frialdad y precisión quirúrgica. Finalmente, la jerarquía y el dominio absoluto del campeón se hicieron sentir a lo largo de los doce asaltos, lo que impidió que el visitante pudiera revertir la historia.
De esta manera, con 28 años, Eifert se enfrentó a la oportunidad más grande de su trayectoria en relación a la exposición y el nivel de oposición que vivió en suelo ruso. Tras la derrota por decisión unánime, se desconoce su futuro inmediato en los primeros planos, pero se espera que esta experiencia le sirva de base para rearmar su camino e intentar, más adelante, volver a las luces más encandilantes de una oportunidad mundialista.
En síntesis
- El retador alemán Michael Eifert cayó por decisión unánime ante el supercampeón Dmitry Bivol en Ekaterimburgo, Rusia, en un combate donde estuvieron en juego los títulos semipesados de la AMB y la FIB.
- A pesar de sufrir una caída en el primer asalto, Eifert mostró valentía a lo largo de los doce episodios frente a la precisión del ruso, logrando asegurar la bolsa económica más grande de su carrera, estimada entre 250.000 y 400.000 dólares.
- A sus 28 años, el boxeador alemán buscará capitalizar esta experiencia de máxima exposición internacional para reestructurar su camino y perfilares a una nueva oportunidad mundialista en el futuro.