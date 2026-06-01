¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Costa Rica por el amistoso internacional?

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya empezaron con la preparación pensando en el torneo más importante del planeta. Antes del comienzo de la Copa del Mundo, muchos equipos aprovecharán la fecha FIFA para disputar amistosos y llegar de la mejor manera posible al debut mundialista.

Publicidad

Uno de esos seleccionados es Colombia, que este lunes tendrá una gran prueba ante Costa Rica buscando encontrar su mejor versión futbolística. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quiere seguir ajustando detalles antes del inicio del Mundial, donde tendrá muchísimas expectativas.

La Selección Colombia debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, por lo que este amistoso aparece como una gran oportunidad para seguir dándole rodaje al plantel y definir el equipo titular. Además, el conjunto cafetero aprovechará para despedirse de su gente antes de viajar hacia Norteamérica para disputar el certamen.

Del otro lado estará Costa Rica, una selección que no logró cumplir el objetivo en las Eliminatorias y que lamentablemente se quedó fuera del Mundial 2026. A pesar de no haber clasificado, el conjunto centroamericano buscará dar pelea y cerrar esta etapa enfrentando a uno de los equipos sudamericanos con mejor presente.

Publicidad

Colombia vs. Costa Rica: horario y estadio dónde se disputará

El encuentro comenzará a las 18:00 hs en Colombia, 17:00 hs en México y 20:00 hs en Argentina. El partido se disputará en territorio colombiano, más precisamente en el estadio El Campín de Bogotá, donde la selección cafetera se despedirá de su afición antes de viajar para disputar el Mundial 2026.

En sintesis