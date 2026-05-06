Juan Manuel Márquez sentenció al Zurdo Ramírez en 4 palabras post pelea con David Benavidez

El pasado sábado 2 de mayo, David Benavidez se consolidó como una superestrella del boxeo tras vencer por KO técnico a Gilberto Ramírez en el sexto asalto y proclamarse campeón del peso crucero. Tras la pelea en Las Vegas, el mexicano Juan Manuel Márquez destrozó al Zurdo con apenas cuatro palabras luego de una floja presentación.

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Para el excampeón del mundo y leyenda, Ramírez fue ampliamente superado y sentenció que al Zurdo “le ganaron en todo”. Lo que observó Márquez es que Benavidez lucía con una marcha más, rápido y ágil para ser inalcanzable en su ritmo.

La dura crítica de Juan Manuel Márquez al Zurdo Ramírez

“Qué gran victoria de David Benavidez sobre Gilberto Ramírez, que prácticamente le ganaron en velocidad, en todo, en distancia. Incluso muchos pensaban que el factor peso iba a ser muy importante para el Zurdo Ramírez y vimos que no, Benavidez llegó bien preparado, fuerte, con velocidad y creo que hizo una pelea como la tenía que hacer: trabajar con velocidad, trabajar a la distancia, manejar el jab, manejar las combinaciones de golpes y qué gran victoria del Monstruo Benavidez”, comentó Márquez en Desde el Ring.

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Y además agregó: “En lo personal nunca pensé que iba a subir con la misma fuerza. Las matemáticas indican que cuando subes de peso la velocidad no es la misma, el estarse moviendo y desplazándote no es lo mismo. Creo que Benavidez trabajó muy bien, trabajó bien en cuanto al peso, a la velocidad”.

“Hay que recordar que la agresión empezó desde temprano, desde el primer round con la velocidad, combinaciones de golpes. Eso fue lo que minimizó al Ramírez, la velocidad del boxeo, la distancia, incluso usando pasos laterales Benavidez, más rapidez, más movilidad en cuanto a piernas, más velocidad y eso fue un factor muy importante en que el Zurdo la pensara para atacar, porque venían respuestas agresivas de parte de Benavidez y con velocidad y potencia”, cerró.

En síntesis

David Benavidez venció por KO técnico a Gilberto Ramírez el sábado 2 de mayo .

venció por a el sábado . El combate por el título peso crucero se celebró en la ciudad de Las Vegas .

se celebró en la ciudad de . El histórico Juan Manuel Márquez criticó la falta de velocidad y distancia del Zurdo.