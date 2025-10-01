Es tendencia:
La dura respuesta de David Benavidez que generó polémica en el boxeo: “Estoy harto”

El Monstruo Mexicano se cansó de no recibir las peleas que tanto busca y dejó un polémico comentario.

Por Lucas Lescano

David Benavidez está listo para enfrentar a Terence Crawford.
David Benavidez está listo para enfrentar a Terence Crawford.

Como pocas veces se vio en la historia del boxeo, David Benavidez es el protagonista que más respuestas negativas obtiene en relación a las peleas que busca. Por este mismo motivo, el Monstruo Mexicano se cansó de que le cierren puertas mientras intenta concretar combates impresionantes y lanzó una serie de comentarios picantes.

Revelan que Canelo Álvarez tiene que operarse por una lesión tras su derrota con Terence Crawford

Revelan que Canelo Álvarez tiene que operarse por una lesión tras su derrota con Terence Crawford

Las puertas que el boxeo le cierra a David Benavidez

Empezando por Canelo Álvarez, a quien buscó de manera incesante durante meses antes de que Saúl se decantara por Terence Crawford y William Scull anteriormente, Benavidez decidió consolidarse en los semipesados, pero el escenario no se modificó para nada.

Luego de la pelea que tendrá el próximo 22 de noviembre contra Anthony Yarde en Arabia Saudita, Benavidez sueña seguir siendo el campeón del CMB en las 175 libras para ir por los peces gordos. En esa lista aparecen los nombres de Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, quienes tampoco se mostraron muy optimistas para compartir el cuadrilátero con el norteamericano.

David Benavidez desea enfrentar a los mejores del mundo. (GETTY IMAGES)

David Benavidez desea enfrentar a los mejores del mundo. (GETTY IMAGES)

Estoy harto de ver a los boxeadores conseguir las peleas más fáciles solo porque ganan los sueldos más altos. Ni siquiera se trata de dinero. Se trata de darles a los fanáticos del boxeo las peleas que se merecen. Al final, ellos pagan el dinero… ¡Vamos a la guerra!. Hagamos lo que esta gente quiere, vayámonos a la guerra y que gane el mejor”, expresó Benavidez.

El polémico mensaje de Shakur Stevenson para alejarse de Gervonta Davis y confirmar su futuro en el boxeo

El polémico mensaje de Shakur Stevenson para alejarse de Gervonta Davis y confirmar su futuro en el boxeo

A su vez, agregó: “Lo bueno es que tenemos muchas peleas excelentes en juego. Ustedes saben que las voy a aceptar todas. No voy a huir de nada, porque al final este es mi destino. Si mi destino es superar estas peleas difíciles y ganar estos títulos mundiales, eso es lo que haré. De esto se trata el boxeo”.

