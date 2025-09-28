Una de las rivalidades que más expectativas genera en el boxeo es la que tienen Gervonta Davis y Shakur Stevenson. Ambos como campeones del peso ligero, se esperaba que se vieran las caras en algún momento en un combate de unificación y, de hecho, los caminos parecían indicar que el futuro los iba a encontrar. Sin embargo, Tank decidió tomar otros caminos en su carrera para concretar una contienda con Jake Paul que obligó a Shakur a optar por rivales distintos.

El próximo 14 de noviembre, Gervonta protagonizará un combate muy esperado con Paul. Luego de este duelo, se espera que Davis se retire del boxeo con 31 años recién cumplidos. En ese sentido, Stevenson sabe que ya no cuenta con posibilidades de compartir el cuadrilátero con Tank, por lo que decidió dejar el peso ligero para buscar nuevos desafíos.

Las duras palabras de Shakur Stevenson para Gervonta Davis

En ese sentido, Stevenson utilizó duras palabras para referirse a Gervonta, hablándole directamente para decirle que prefirió el show antes que la grandeza deportiva. Posteriormente, confirmó que se verá las caras con Teófimo López a principios de 2026 en una contienda que se llevará a cabo en la división de los superligeros.

“Así es como sé que eres débil, ni siquiera puedo intercambiar con tu trasero débil. Prefieres aparecer en redes sociales en vez de entrar al fuego y que te humillen, lo entiendo. Para que quede claro, no me pregunten más por esa niña. Esto va para todos los reporteros y entrevistadores, no quiero escuchar esa mierda nunca más. Ella les dijo que nunca peleará conmigo, así que oficialmente sigo adelante. Capítulo cerrado. Teo, hagamos grande el boxeo de nuevo, equipo”.

De esta manera, se disuelve una enemistad que había ilusionado a los aficionados con resolverse dentro del cuadrilátero. Por lo pronto, espectacularidad no faltará, ya que Gervonta tendrá una pelea más que convocante ante Paul y Shakur tendrá la oportunidad de seguir consolidando su sólida figura de campeón ante otra estrella como López.

