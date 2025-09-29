A dos semanas de lo que fue su derrota con Terence Crawford, en la que perdió sus títulos IBF, WBA, WBC y WBO de peso supermediano, salió a la luz una noticia relacionada a Canelo Álvarez y su situación física que genera incertidumbre acerca de su futuro.

En un principio se esperaba que Canelo Álvarez volviera a pelear en febrero de 2026 en Arabia Saudita para cumplir con el contrato que firmó con el jeque Turki Al-Sheikh. Sin embargo, este lunes se reveló que el mexicano tendrá que pasar por el quirófano por una lesión.

ver también La respuesta de Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, a las críticas de Juan Manuel Márquez

De acuerdo a lo informado por el periodista Mike Coppinger del programa “The Ring”, el comunicador contó que el propio Turki Al-Sheikh le detalló que Canelo Álvarez tendrá que operarse un codo y que su regreso al cuadrilátero se demorará más de lo pensado.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo volvería a pelear Canelo Álvarez?

El periodista no dio muchos detalles de la lesión de Canelo Álvarez y solo explicó que el boxeador deberá ser operado. Pero lo que sí confirmó es que el mexicano no podrá pelear en febrero de 2026, que era la fecha en la que se esperaba su regreso tras la derrota con Terence Crawford.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearon el pasado 13 de septiembre (Getty Images)

Canelo Álvarez todavía tendría que pelear tres combates en Arabia Saudita como parte del contrato que firmó con Turki Al-Sheikh y se esperaba que dos de ellas fueran en 2026. Con esta operación, Mike Coppinger explicó que se espera que el mexicano vuelva a subirse al ring como mínimo en abril del próximo año.

Publicidad

Publicidad

A sus 35 años, el mexicano manifestó luego de la derrota con Terence Crawford que no tiene pensado retirarse hasta el momento. Por lo pronto, esta lesión en su codo le trastoca un poco los planes a Canelo Álvarez y habrá que esperar para saber con más detalles cuándo volverá a pelar y quién será su rival.