UFC Vegas 81 se llevó a cabo el pasado sábado, 14 de octubre, desde el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada, y artistas como Greta Van Fleet, Los Tucanes De Tijuana, AC/DC, Kanye West, Don Omar, Tego Calderón, Maluma, Karol G, Outkast, Memento Mori, Van Halen, entre otros, acompañaron la salida de los peleadores para entrar al octágono.

Cartel Preliminar UFC Vegas 81 al ritmo de Don Omar, Tego Calderón, Outkast, Memento Mori, AC/DC, Van Halen

Emily Ducote venció a Ashley Yoder por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Emily Ducote: "Made for This" de Carrollton

Ashley Yoder: "It's Good" de Lil' Wayne feat. Jadakiss y Drake

Chris Gutierrez venció a Heili Alateng por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Chris Gutierrez: "Bandolero" de Don Omar feat. Tego Calderon



Heili Alateng: "Your Mongolian Empire Will Wait" de Chinggis Jaga



Melissa Dixon venció a Irina Alekseeva por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Melissa Dixon "Hey Ya" de Outkast



Irina Alekseeva: "What Have You Lost Here?" de Janaga

Terrance McKinney venció a Brendon Marotte por TKO (golpes) - Round 1, 0:20

Terrance McKinney: "Right Hand To God" de Nipsey Hussle



Brendon Marotte: "Sail" de AWOLNation



Tainara Lisboa venció a Ravena Oliveira por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Tainara Lisboa: "O Preco" de Charlie Brown Jr.

Ravena Oliveira: "Letodie" de Memento Mori



Darren Elkins venció a TJ Brown por sumisión (estrangulamiento por detrás) - Round 3, 2:23

Darren Elkins: "Thunderstruck" de AC/DC



TJ Brown: "Right Now" de Van Halen



Cartel estelar UFC Vegas 81 al ritmo de Greta Van Fleet, Los Tucanes De Tijuana, Maluma, Karol G, AC/DC, Kanye West

Christian Rodriguez venció a Cameron Saaiman por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)

Christian Rodriguez: "The Show Goes On" de Lupe Fiasco



Cameron Saaiman: "Safari Song" de Greta Van Fleet



Michel Pereira venció a Andre Petroski por TKO (puñetazos) - Round 1, 1:06

Michel Pereira: "Canudinho Part. Ana Castela" de Gusttavo Lima



Andre Petroski: "Am I Dreaming" de Metro Boomin, A$AP Rocky, Roisee



Jonathan Martinez venció a Adrian Yanez por TKO (patadas en las piernas) - Round 2, 2:26

Jonathan Martinez: "El Papa de los Pollitos" de Los Tucanes De Tijuana



Adrian Yanez: "Barrio" de That Mexican OT feat. Lefty Sm



Viviane Araujo venció a Jennifer Maia por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Viviane Araujo: "Ta OK" por Dennnins, MC Kevin o Chris, Maluma, Karol G



Jennifer Maia: "TNT" de AC/DC



Edson Barboza venció a Sodiq Yusuff por decisión unánime (49-46, 48-46, 48-46)

Edson Barboza: "Pelos Meus Proprios Meios" de Oficina G3



Sodiq Yusuff: "Power" de Kanye West

¿Cuál es tu favorita?