Leyenda viviente: Don King está de cumpleaños y el boxeo lo celebra

El histórico promotor cumple 95 años y es recordado por todo el mundo del pugilismo y deporte en general.

El mundo de los puños está de fiesta para saludar a uno de sus personajes más icónicos y extravagantes de todos los tiempos. Don King sopla 95 velitas convertido en un ícono viviente del deporte, dueño de un estilo inconfundible con su clásico peinado hacia arriba, sus sacos repletos de lentejuelas y esa risa estruendosa que retumbó en las mejores veladas del planeta.

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Las figuras con las que trabajó y la fortuna que tuvo Don King

Detrás de ese showman incansable se construyó la carrera del promotor más influyente que haya pisado el cuadrilátero. Su olfato para el negocio lo llevó a organizar eventos históricos que paralizaron al mundo entero, destacando la mítica Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire, además de la brutal Thrilla in Manila, combates que cambiaron la industria del boxeo para siempre.

Por sus manos pasaron las leyendas más grandes que se calzaron los guantes en el último siglo. Además de manejar los destinos de Ali y Foreman, King llevó las carreras de figuras de la talla de Mike Tyson, Evander Holyfield, Julio César Chávez, Roberto Mano de Piedra Durán y Larry Holmes, monopolizando los títulos mundiales de peso pesado durante décadas.

Don King puso su nombre en lo más alto del boxeo. (GETTY IMAGES)

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Semejante dominio en los escritorios le permitió amasar una fortuna monumental que superó en su momento los 150 millones de dólares. Entre contratos millonarios con cadenas de televisión, ventas masivas de pago por evento y bolsas astronómicas, el ejecutivo estadounidense transformó las peleas estelares en espectáculos multimillonarios sin precedentes.

A sus 95 años recién cumplidos, el legendario promotor mantiene intacta su huella como el gran arquitecto del boxeo moderno. Amado por muchos y cuestionado por otros, Don King celebra un nuevo aniversario consolidado como una figura irrepetible que le aportó un color inigualable a las páginas más doradas del deporte.

En síntesis

Don King cumple 95 años consolidado como el promotor más influyente del boxeo.

cumple 95 años consolidado como el promotor más influyente del boxeo. Don King organizó eventos históricos como Rumble in the Jungle y Thrilla in Manila.

organizó eventos históricos como Rumble in the Jungle y Thrilla in Manila. La fortuna acumulada por Don King superó en su momento los 150 millones.