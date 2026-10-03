¿Quién es Servin Brown Jr? Árbitro del Estados Unidos vs México

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona será el anfitrión de un verdadero partidazo, cuando Estados Unidos y México se reencuentran después de un tiempo, este sábado por la tarde. Los dos gigantes de Concacaf probarán sus fuerzas mano a mano, por un nuevo amistoso internacional dentro de esta ventana de fecha FIFA.

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¿Quién es Selvin Brown?

Para este encuentro particular, el hondureño Selvin Brown Jr. es el árbitro designado por la organización del amistoso internacional para impartir justicia en el juego. El réferi elegido para comandar el compromiso entre Estados Unidos y México habitualmente dirige en la Liga Nacional de Honduras, pero esta vez le toca este enfrentamiento amistoso.

Selvin Brown Jr. nació en Honduras, tiene 33 años de edad y es uno de los silbantes de mayor proyección para futuras competencias de Concacaf y de FIFA. Su incursión en el arbitraje profesional dio un salto definitivo tras consolidarse en el balompié hondureño, lo que le permitió dar el paso hacia el plano internacional en la región.

Cuerpo arbitral del Estados Unidos vs México

No solamente el central es hondureño. Todo el cuerpo arbitral del amistoso pertenece a Honduras. Gerson Orellana y Roney Salinas serán los asistentes, mientras que Nelson Salgado será el cuarto árbitro. Por su parte, Said Martínez y Walter López serán las autoridades a cargo del VAR y la tecnología.

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El réferi que dirigirá Estados Unidos vs. México es árbitro internacional FIFA desde 2020, a partir de lo cual ha tenido el privilegio de dirigir destacados encuentros en la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Centroamericana y eliminatorias de la zona. Este amistoso internacional representa uno de los compromisos más mediáticos que le ha tocado conducir en su carrera y buscará hacerlo de la mejor forma.

Con pasado ante mexicanos

Este silbante ya dirigió el México vs Ghana de mayo en Puebla, donde el encuentro transcurrió sin problema alguno, la situación que se presentó solamente fue una falta en el área para Gil Mora que no marcó como penal y también estuvo en el Rayados vs Whitecaps de los Octavos de Final, en los últimos minutos marcó penal a favor de los mexicanos, pero no pudieron remontar el marcador en la Concachampions.

En síntesis

Selvin Brown Jr. , árbitro hondureño de 33 años, dirigirá el Estados Unidos vs México.

, árbitro hondureño de 33 años, dirigirá el Estados Unidos vs México. State Farm Stadium de Glendale, Arizona, será la sede del amistoso internacional.

de Glendale, Arizona, será la sede del amistoso internacional. Árbitro FIFA desde 2020, Brown ya dirigió previamente el partido de México vs Ghana.