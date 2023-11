Don King, promotor y miembro del Salón de la Fama, restó importancia a la ausencia de Ilunga Junior Makabu en la conferencia de prensa final de cara a su enfrentamiento contra Noel Mikaelyan por el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Serán los protagonistas de una cartelera que se celebrará el próximo sábado por la noche desde el Casino Miamia Jai Alai en Miami, Florida.

El resto de los participantes estuvieron presentes para promocionar el choque, menos Makabu, quien presuntamente aún está en camino desde Johannesburgo, Sudáfrica.

“Makabu me llamó para recibir noticias de última hora y me dijo: 'Voy a estar allí'. Eso es todo lo que me dijo”, aseveró King.

Makabu continúa con un problema de visa que King insistió que podrá resolverse a tiempo para que la pelea del sábado pueda llevarse a cabo sin contratiempos.

El boxeador de 35 años tratará de recuperar el título de peso crucero del CMB que retuvo durante tres años, pero dejó ir por nocaut en el 12º asalto ante Badou Jack el pasado 26 de febrero en Arabia Saudita, quien se conviritó en campeón de tres divisiones. Sin emnargo, dejó vacante el cinturón para saltar a la división Bridgerweight exclusiva del CMB.

Sin embargo, su oportunidad de recuperar el cinturón llega ante el mismo retador que evadió para enfrentarse a Jack.

Mikaelyan se ha ofrecido como retador obligatorio durante más de un año pero no ha se ha subido al ring desde febrero pasado. El boxeador alemán ha esperado por mucho una pelea con Makabu, o una oportunidad por el título en general, así que no le importa esperar unos días para su primer enfrentamiento.

“No me importa, lo más importante es que estará aquí el sábado en el ring. Si no, estaré muy decepcionado", expresó el alemán sobre la ausencia de su rival.