Aunque parecieran que ya lo no quedan desafíos por cumplir dentro del deporte luego de vencer a Canelo Álvarez contra todos los pronósticos posibles, Terence Crawford recibió un nuevo desafío. Bud podría llegar a convertirse en el campeón de una nueva categoría si es que acepta dar otro paso más que importante en su carrera.

Claro, tras triunfar en las 168 libras se comenzó a pensar si podía llegar a hacer lo mismo en las 175 para enfrentar a estrellas del calibre de Dmitry Bivol o David Benavidez, pero parece que esto está muy lejos de concretarse. En ese sentido, Terence tendría la alternativa de descender a las 160 libras para buscar reinar en los medianos.

A Crawford lo espera otro campeón del mundo

Allí, el campeón es Janibek Alimkhanuly, el kazajo que le envió un contundente mensaje a Crawford ofreciéndole un lugar en la categoría. Actualmente, el asiático tiene en su poder las coronas FIB y AMB de la categoría, lo que le puede permitir la posibilidad de buscar a una figura como Crawford para su próxima pelea con pergaminos concretos.

Janibek Alimkhanuly está dispuesto a enfrentar a Terence Crawford en el peso mediano. (GETTY IMAGES)

“Parece que los fanáticos del boxeo tienen una nueva pelea para emocionarse – Janibek vs Crawford! Todos están hablando de ello, y si todo va bien, podría suceder el próximo año. Los mejores deben enfrentar a los mejores, esa es mi mentalidad“, escribió Alimkhanuly en su cuenta de X.

Claro, Terence pasó de largo por los medianos, ya que subió dos categorías de un solo tirón para medirse con Canelo. Esto significa que no tiene experiencia en la división, aunque luego de su excelente rendimiento en los supermedianos, los expertos analizan que es más que posible ver un nivel sobresaliente de Bud en una nueva división. ¿Aceptará el reto?