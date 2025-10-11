El mundo del boxeo está expectante por la confirmación de la pelea entre Manny Pacquiao y Rolly Romero que se puede terminar de anunciar en los próximos días. El que ya se adelantó a los hechos dando por concretado el enfrentamiento fue Ryan García, quien manifestó que existe un claro favorito del espectacular duelo que sería el encargado de abrir el próximo año 2026.

Ryan García confía en Manny Pacquiao ante Romero

Con fecha prevista para el 24 de enero, Pacquiao y Romero se enfrentarían en el peso wélter. Allí, García buscará al ganador de dicha contienda, la cual entiende que quedaría en manos de Pacman sin mayores inconvenientes. Ryan explicó que Rolly tiene poder y mucha calidad sobre el cuadrilátero, pero que no sería suficiente para derrotar a una leyenda como Manny.

En ese contexto, el norteamericano sostuvo que confía en un 100% que Pacquiao saldría del ring con la mano en alto. Para Ryan, la velocidad de Pacman sigue estando intacta y eso, para él, es imposible de superar para Romero. A su vez, afirmó que Manny le parece un tipo indescifrable, de esos que complican a cualquier rival sin entregar fisuras en su repertorio.

Manny Pacquiao recibió el apoyo de Ryan García para la pelea ante Rolly Romero. (GETTY IMAGES)

“Rolly es muy incómodo y tiene mucho poder. Tiene piedras por manos y no lo digo a la ligera. Es un poder contundente, no rápido, pero contundente. ¿Sigo creyendo que Pacquiao gana? 100%. Es un tipo complicado de enfrentar, su estilo es raro y te obliga a pensar en cada golpe, pero honestamente creo que la experiencia y rapidez de Pacquiao marcarían la diferencia“, le expresó García a The Ring.

De esta manera, con la intención de enfrentar a Mario Barrios pronto, García tiene intenciones de medirse con el ganador duelo que paralizaría al mundo del deporte en el inicio del año. Ryan desea retomar el camino del éxito luego de una serie de momentos desafortunados en su carrera y en esos objetivos trazados puede estar el hecho de compartir el escenario con una figura como Pacquiao.