El ex campeón mundial de la división de peso mosca de UFC y actual campeón de la misma división de peso en ONE Championship, el estadounidense Demetrious Johnson, considera que el ex campeón mundial de la división de peso completo de UFC, el camerunés que representa a Francia, Francis Ngannou, venció al promocionado inglés Tyson Fury, razón por la cuál cree que se le abre un mundo infinito de oportunidades en el boxeo, contrastando con el hecho de que ha hecho todo lo que podía hacer en las artes marciales mixtas.

"¿Qué es lo próximo para Francis? No creo que quiera ver a Francis haciendo artes marciales mixtas. Sé que puede ser difícil de escuchar, pero no veo por qué PFL no puede hacer boxeo. ¿Por qué no puede PFL hacer boxeo?"

"Tienes a una de las mayores estrellas del boxeo ahora mismo, Francis, que acaba de vencer al indiscutible campeón del mundo de los pesos pesados, Tyson Fury."

"Quiero ver boxear a Francis. No quiero verle hacer artes marciales mixtas. Le hemos visto hacer artes marciales mixtas. Ha vencido a los mejores del mundo en artes marciales mixtas. Ha sido campeón del mundo. No le queda nada por hacer en ese deporte. Quiero verlo hacer boxeo. Va a hacer mucho dinero en el boxeo. Podría pelear con Anthony Joshua, podría pelear con Deontay Wilder. Las puertas se acaban de abrir".

Y es que recientemente, Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing, ha revivido uno de los lemas promocionales del boxeo más emblemáticos que existe, señalando que una pelea entre Francis Ngannou y Anthony Joshua será la segunda aparición del "Rumble In The Jungle", la icónica pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, por lo cual ha manifestado su interés en promover un posible combate entre ambos.