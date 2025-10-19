Es tendencia:
Stream Fighters 4

Preocupante imagen en Stream Fighters 4: Karely Ruiz dejó a su rival con oxígeno

La colombiana Karina García tuvo que recibir asistencia médica luego de un intenso combate.

Por Lucas Lescano

Karina García tuvo que recibir oxigeno tras la pelea con Karely Ruiz.
© CAPTURA DE PANTALLAKarina García tuvo que recibir oxigeno tras la pelea con Karely Ruiz.

Karely Ruiz fue la única representante de México en el evento Stream Fighters 4 que tuvo sede en Colombia. Allí, la creadora de contenido nacional se impuso ante la local Karina García gracias a un nocaut técnico que llegó en los últimos segundos del combate y que terminó dejando a la colombiana con oxígeno.

Aunque la duración de los combates pueda ser un tanto corta para muchos, ya que en este tipo de eventos las mujeres pelean a tres asaltos de dos minutos cada uno, la exigencia es tan alta que termina pasando factura de manera inexplicable. Esto lo sufrió García, quien no pudo resistir la intensidad del combate.

Así terminó la pelea Karina García ante Karely Ruiz

Karely presionó contra las cuerdas en los últimos instantes del duelo, lo que obligó a la réferi a detener las acciones. Así, culminó una pelea que terminó siendo de las favoritas del público en el día.

Tweet placeholder
Posteriormente, García tuvo que recibir asistencia médica con oxígeno, ya que su agotamiento era tal, que no podía mantenerse en pie ni respirar por sus propios medios. Finalmente, pudo recuperarse para recibir el cariño del público, aunque no se le permitió brindar un testimonio debido a que debía retirarse para continuar mejorando su condición.

La imagen preocupó a más de uno que se alarmó por la imagen de García sobre el cuadrilátero. La colombiana entregó el 100% de su condición física y terminó pagando las consecuencias de la exigencia del boxeo. Sin embargo, se la reconoció por el esfuerzo realizado sobre el ring en un evento que vieron millones de personas.

