¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Stream Fighters 4?

Los eventos de boxeo protagonizados por streamers están tomando cada vez más relevancia alrededor del mundo. Este sábado 18 de octubre fue el turno de la cuarta edición de Stream Fighters, la velada que se desarrolla en Colombia con Westcol como el principal organizador. Esta jornada termina premiando de gran manera a nivel económico a sus participantes debido a la enorme repercusión que tienen sus presentaciones.

El dato no se reveló de manera oficial, ya que se mantiene bajo contratos que también están ligados a la plataforma oficial que tuvo los derechos del evento, Kick. Sin embargo, se puede llegar a una estimación teniendo en cuenta los montos que recibieron los peleadores el año pasado y una promesa de Westcol en esta edición.

El streamer colombiano había asegurado, en la previa del evento, que pagaría 13.000 dólares a cada boxeador que consiguiera un nocaut, como una forma extra de buscar incentivar a los protagonistas del día. Por otro lado, en 2024, se calcula que las ganancias de los creadores de contenido alcanzaron entre 25.000 y 30.000 de la moneda estadounidense.

La fortuna que recibieron los peleadores de Stream Fighters 4

De esta manera, teniendo en cuenta el éxito y crecimiento de la cita boxística, se puede calcular que las figuras más grandes del día se llevaron a casa cifras que se acercan a los 50.000 dólares. Shelao fue el único que agrandó su fortuna, ya que se terminó llevando 13.000 dólares extra por la promesa que Westcol hizo de asegurar esta suma para quien noqueara a su contrincante.

De esta manera, se cerró una nueva gala que fue capaz de colmar las expectativas de todos los presentes, ya sea en el lugar de los hechos en Bogotá o desde sus hogares en cualquier parte del mundo. Westcol puso al deporte colombiano en lo más alto del mundo una vez más y recompensó de una manera muy suculenta a los encargados de dar el show.