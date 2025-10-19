Alcanzó más de 140.000 interacciones: el pedido de Milica a los fanáticos luego de su pelea en Stream Fighters 4

Luego de una nueva presentación exitosa en el boxeo amateur, Milica se dio el lujo de festejar su victoria ante May Osorio en Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol desarrollado en Colombia. La argentina expresó su felicidad en redes sociales lanzando un pedido a los fanáticos que confiaron en ella.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Stream Fighters 4?

Milica le pidió comida a sus seguidores

La velada estuvo auspiciada por Stake, casa de apuestas líder en gran parte del mundo en este momento, lo que generó que las peleas tuvieran un importante movimiento de dinero por aquellos que decidieron arriesgar algo de dinero a sus creadores de contenido favoritos. Por esa misma razón, Milica le pidió a todos los que ganaron gracias a ella que la invitaran a cenar, como forma de agradecimiento.

A través de su cuenta de X, Milica escribió: “Los que apostaron por mi, mínimo, me invitan a comer alguito. Digo…”. Claro, la argentina se siente partícipe fundamental del rédito económico que obtuvieron todos aquellos que disfrutaron de una nueva pelea suya.

Milica le pidió a los que apostaron por ella que la inviten a comer.

Publicidad

Publicidad

Enseguida, decenas de comentarios aparecieron en escena entre las más de 140.000 personas que vieron el posteo y de todo tipo. Muchos le agradecían por haber ganado, ya que eso permitió que las apuestas sean exitosas, mientras que otros tantos afirmaban que su cuota era muy baja, razón por la que decidieron no arriesgarse.

ver también Milica le ganó a May Osorio en Stream Fighters 4 en una de las peleas de la noche

De cualquier manera, Milica volvió a salir del cuadrilátero con la mano en alto y continúa tomando enorme repercusión en el mundo del deporte amateur. Con un crecimiento exponencial en los últimos años, la argentina demuestra sus mejoras sobre el ring y gana donde quiera que se presente. ¿Habrá Milica para rato?