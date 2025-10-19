Es tendencia:
logotipo del encabezado
Stream Fighters 4

Alcanzó más de 140.000 interacciones: el pedido de Milica a los fanáticos luego de su pelea en Stream Fighters 4

La argentina expresó querer ver gratitud por todos aquellos que se vieron beneficiados por su actuación.

Por Lucas Lescano

Milica se llevó todas las luces de su presentación en Stream Fighters 4.
© INSTAGRAMMilica se llevó todas las luces de su presentación en Stream Fighters 4.

Luego de una nueva presentación exitosa en el boxeo amateur, Milica se dio el lujo de festejar su victoria ante May Osorio en Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol desarrollado en Colombia. La argentina expresó su felicidad en redes sociales lanzando un pedido a los fanáticos que confiaron en ella.

Publicidad
¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Stream Fighters 4?

ver también

¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Stream Fighters 4?

Milica le pidió comida a sus seguidores

La velada estuvo auspiciada por Stake, casa de apuestas líder en gran parte del mundo en este momento, lo que generó que las peleas tuvieran un importante movimiento de dinero por aquellos que decidieron arriesgar algo de dinero a sus creadores de contenido favoritos. Por esa misma razón, Milica le pidió a todos los que ganaron gracias a ella que la invitaran a cenar, como forma de agradecimiento.

A través de su cuenta de X, Milica escribió: “Los que apostaron por mi, mínimo, me invitan a comer alguito. Digo…”. Claro, la argentina se siente partícipe fundamental del rédito económico que obtuvieron todos aquellos que disfrutaron de una nueva pelea suya.

Milica le pidió a los que apostaron por ella que la inviten a comer.

Milica le pidió a los que apostaron por ella que la inviten a comer.

Publicidad

Enseguida, decenas de comentarios aparecieron en escena entre las más de 140.000 personas que vieron el posteo y de todo tipo. Muchos le agradecían por haber ganado, ya que eso permitió que las apuestas sean exitosas, mientras que otros tantos afirmaban que su cuota era muy baja, razón por la que decidieron no arriesgarse.

Milica le ganó a May Osorio en Stream Fighters 4 en una de las peleas de la noche

ver también

Milica le ganó a May Osorio en Stream Fighters 4 en una de las peleas de la noche

De cualquier manera, Milica volvió a salir del cuadrilátero con la mano en alto y continúa tomando enorme repercusión en el mundo del deporte amateur. Con un crecimiento exponencial en los últimos años, la argentina demuestra sus mejoras sobre el ring y gana donde quiera que se presente. ¿Habrá Milica para rato?

lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    Las alineaciones de Milan vs. Fiorentina por la Jornada 7 de la Serie A 2025-26
    Futbol Internacional

    Las alineaciones de Milan vs. Fiorentina por la Jornada 7 de la Serie A 2025-26

    La dura autocrítica de André Jardine tras la derrota en el Clásico Joven
    América

    La dura autocrítica de André Jardine tras la derrota en el Clásico Joven

    Afirman que Crawford podría derrotar a David Benavidez
    Boxeo

    Afirman que Crawford podría derrotar a David Benavidez

    Así quedó el ranking de UFC luego de la victoria de Brandan Allen sobre Reinier de Ridder
    MMA

    Así quedó el ranking de UFC luego de la victoria de Brandan Allen sobre Reinier de Ridder

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo