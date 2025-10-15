Julio César Chávez reveló la razón por la que quiere que su hijo Jr. siga peleando

Muchos creían que Julio César Chávez Jr. ya había cerrado definitivamente su etapa en el boxeo, pero una nueva oportunidad se abre en su horizonte. El hijo del legendario campeón mexicano vuelve a ponerse los guantes con un objetivo claro: reenfocar su vida en el deporte y mantenerse alejado de los problemas que lo persiguieron en los últimos años.

Claro, su regreso no se da en un contexto sencillo. Chávez Jr. continúa bajo libertad condicional y recientemente fue vinculado a proceso por acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, su padre, Julio César Chávez, confía en que esta nueva etapa marque el verdadero renacer de su hijo, quien lleva un año y medio limpio de las adicciones que tanto daño le causaron.

La batalla contra las adicciones: una pelea de familia

El Junior volverá al ring el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, México, en lo que será su intento por reconectarse con la disciplina y la pasión que alguna vez lo llevaron a brillar. “Ahorita estamos enfocados. Yo lo que quiero es que mi hijo haga unas tres o cuatro peleas y se retire, porque realmente yo sé que el boxeo es su pasión, aunque ya tiene 39 años”, expresó Chávez padre, convencido de que mantenerse activo será clave para su estabilidad.

A Julio lo espera una pelea distinta: no solo con un rival sobre el ring, sino contra los fantasmas del pasado. Y es que el propio César vivió en carne propia las consecuencias de las adicciones, por lo que comprende de primera mano el reto que atraviesa su hijo. Según el excampeón, los primeros dos años de sobriedad son los más duros y por eso no duda en acompañarlo de cerca en este proceso.

“Gracias a Dios ya tiene un año y medio limpio, esperemos que siga así porque los primeros dos años son los más difíciles para un adicto, para salir de ese pinche problema porque siempre está el pensamiento, y si te gana el pensamiento y te vas ya sabes a qué”, concluyó el ídolo mexicano. “Por eso estoy apoyando a mi hijo Julio para que pelee, para que no esté pensando en pendejadas como se dice”.