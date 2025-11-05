La esperada pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, programada originalmente para el 14 de noviembre, quedó oficialmente cancelada. El motivo fue una nueva denuncia por violencia doméstica presentada contra el boxeador estadounidense, lo que llevó a la promotora MVP a tomar la decisión de apartarlo del evento.

Los candidatos para reemplazar a Gervonta Davis

Tras confirmarse la baja de Davis, el propio Jake Paul comenzó la búsqueda de un nuevo oponente para mantener la fecha activa o, en su defecto, reprogramar el combate para diciembre. Según diversas fuentes, entre los posibles sustitutos figuran nombres de peso como Rolly Romero, Francis Ngannou y Ryan García, tres perfiles completamente distintos pero que garantizarían una gran atracción para el público.

Desde MVP aseguraron que la prioridad es encontrar un rival de nivel similar al de Gervonta, manteniendo el interés que había despertado la cartelera. En ese sentido, Rolly Romero surge como una opción natural por su estilo agresivo y su historial en la división ligera, mientras que Ryan García representa un duelo con más historia mediática, dadas las diferencias públicas que ha tenido con Paul en los últimos años.

Ryan García o Rolly Romero podrían enfrentar a Jake Paul. (GETTY IMAGES)

Francis Ngannou, en cambio, sería la elección más sorpresiva. El excampeón de peso pesado de la UFC ha incursionado en el boxeo profesional y, pese a su mayor tamaño, no ha descartado aceptar un combate de exhibición frente al youtuber convertido en boxeador.

Por el momento, Jake Paul continúa entrenando y se espera que en las próximas semanas se anuncie su nuevo rival. La intención del equipo es mantener la pelea en diciembre, ya sea en Estados Unidos o Arabia Saudita, con la promesa de cerrar el año con un espectáculo que mantenga el nivel de expectativa que había generado el enfrentamiento con Gervonta Davis.