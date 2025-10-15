Manny Pacquiao vuelve a estar en el radar del boxeo mundial y el Consejo Mundial de Boxeo no duda en abrirle las puertas para una nueva oportunidad por el título. Así lo confirmó Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, quien aseguró que el legendario filipino tiene todo el respaldo del CMB para volver a competir al más alto nivel.

Claro, no es la primera vez que la presencia de Pacquiao en los rankings del CMB genera controversia. El año pasado, el organismo fue duramente criticado por incluirlo entre los primeros del peso welter y permitirle disputar una pelea por el título frente a Mario Barrios, pese a llevar casi cuatro años sin actividad. Sin embargo, Sulaimán sostiene que la decisión fue acertada, ya que la actuación del Pacman terminó por justificar aquella apuesta arriesgada.

El CMB no le cierra las puertas a Pacquiao

“Él tiene las puertas abiertas”, afirmó con firmeza el presidente del CMB al ser consultado sobre si Manny podría volver a pelear por un campeonato del organismo. Según explicó, el empate obtenido por el filipino en su regreso fue “con sabor a victoria” y confirmó que todavía conserva la clase que lo hizo histórico.

Mauricio Sulaimán confía en el éxito que puede volver a conseguir Manny Pacquiao. (GETTY IMAGES)

Por eso, desde el Consejo no dudan en recibirlo nuevamente. “Nosotros fuimos los que pusimos las manos al fuego por Manny cuando hubo quienes criticaron la decisión de apoyar el que peleara por el título mundial”, recordó Sulaimán. “Un empate con sabor a victoria para él y me da gusto que regrese en enero y le deseo la mejor de las suertes”.

Pacquiao anunció su regreso para el 24 de enero, aunque los reportes indican que la fecha podría moverse una semana más tarde. Mientras tanto, sigue en busca de rival. Todo apunta a que Rolando Romero podría ser su oponente por el título welter de la AMB, aunque ese organismo ordenó al campeón enfrentar antes a Shakhram Giyasov.