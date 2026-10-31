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¿Qué pasa si Canelo Álvarez gana o pierde su pelea ante Christian Mbilli?

Canelo Álvarez vuelve a pelear por un campeonato mundial y el resultado ante Christian Mbilli podría cambiar nuevamente su panorama en el boxeo.

Canelo se mide ante Mbilli en Arabia Saudita.
© Getty ImagesCanelo se mide ante Mbilli en Arabia Saudita.

Falta poco para que Canelo Álvarez vuelva a subirse al ring en una de las peleas más esperadas para los aficionados al boxeo mexicano. El tapatío regresará a la acción después de la dura derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre del año pasado, con el gran objetivo de reencontrarse con la victoria y demostrar que todavía puede mantenerse entre los grandes nombres de la división.

En esta ocasión, el rival de Canelo será Christian Mbilli, un boxeador que llega como campeón mundial y con una importante oportunidad para seguir haciendo crecer su nombre. El pugilista se presenta como uno de los peleadores más peligrosos del peso supermediano y buscará aprovechar esta pelea para conseguir el triunfo más importante de su carrera ante una de las máximas figuras del boxeo.

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Por ese motivo, muchos aficionados se preguntan qué ocurrirá con Canelo Álvarez dependiendo del resultado. Una victoria podría significar su regreso a los campeonatos mundiales, mientras que una nueva derrota volvería a cambiar su panorama y abriría importantes interrogantes sobre lo que viene para el mexicano.

¿Qué pasa si Canelo Álvarez gana contra Christian Mbilli?

Si Canelo consigue derrotar a Christian Mbilli, volverá a conquistar el campeonato mundial supermediano del CMB y su récord profesional pasará a ser de 64 victorias, tres derrotas y dos empates. Además, le quitaría el invicto a Mbilli y sellaría su regreso al ring con una victoria de enorme importancia y un nuevo título mundial.

Sin embargo, ganar esta pelea no convertiría a Canelo nuevamente en campeón indiscutido. Esto se debe que ahora solo compiten por el cinturón del CMB. Es decir que todavía tendría que conquistar los campeonatos de la AMB, FIB y OMB en peleas próximas.

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En sintesis

  • Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del CMB.
  • Canelo Álvarez alcanzaría 64 victorias, tres derrotas y dos empates si vence a Mbilli.
  • Canelo Álvarez viene de perder su última pelea profesional ante Terence Crawford en septiembre.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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