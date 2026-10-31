Canelo Álvarez vuelve a pelear por un campeonato mundial y el resultado ante Christian Mbilli podría cambiar nuevamente su panorama en el boxeo.

Falta poco para que Canelo Álvarez vuelva a subirse al ring en una de las peleas más esperadas para los aficionados al boxeo mexicano. El tapatío regresará a la acción después de la dura derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre del año pasado, con el gran objetivo de reencontrarse con la victoria y demostrar que todavía puede mantenerse entre los grandes nombres de la división.

Publicidad

En esta ocasión, el rival de Canelo será Christian Mbilli, un boxeador que llega como campeón mundial y con una importante oportunidad para seguir haciendo crecer su nombre. El pugilista se presenta como uno de los peleadores más peligrosos del peso supermediano y buscará aprovechar esta pelea para conseguir el triunfo más importante de su carrera ante una de las máximas figuras del boxeo.

Por ese motivo, muchos aficionados se preguntan qué ocurrirá con Canelo Álvarez dependiendo del resultado. Una victoria podría significar su regreso a los campeonatos mundiales, mientras que una nueva derrota volvería a cambiar su panorama y abriría importantes interrogantes sobre lo que viene para el mexicano.

¿Qué pasa si Canelo Álvarez gana contra Christian Mbilli?

Si Canelo consigue derrotar a Christian Mbilli, volverá a conquistar el campeonato mundial supermediano del CMB y su récord profesional pasará a ser de 64 victorias, tres derrotas y dos empates. Además, le quitaría el invicto a Mbilli y sellaría su regreso al ring con una victoria de enorme importancia y un nuevo título mundial.

Publicidad

Sin embargo, ganar esta pelea no convertiría a Canelo nuevamente en campeón indiscutido. Esto se debe que ahora solo compiten por el cinturón del CMB. Es decir que todavía tendría que conquistar los campeonatos de la AMB, FIB y OMB en peleas próximas.

En sintesis