Quién pelea HOY sábado 11 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Se viene un nuevo sábado de boxeo con figuras más que importantes en acción. El año se va cerrando muy de a poco con funciones capaces de concentrar la atención de los amantes del deporte que ven cada fin de semana a sus ídolos sobre el cuadrilátero. En ese contexto, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar de una nueva velada que promete un enorme espectáculo.

Publicidad

Publicidad

ver también Julio César Chávez Jr. afirmó que está listo para volver al boxeo y defendió su inocencia: “No soy traficante”

El protagonista principal de la jornada será Jaron Ennis. Boots, partícipe de la preparación de Canelo Álvarez para la pelea que tuvo el mexicano ante Terence Crawford, está listo para su propia presentación en escena. Lo que busca el norteamericano es consolidar su figura en el peso superwelter pensando en obtener pronto una oportunidad titular que le permita consolidarse como estrella.

Su rival en esta ocasión será Uisma Lima, quien aparece como un animador de la fiesta en la previa. Ennis llega con un invicto de 34-0 y 30 victorias por la vía del nocaut, mientras que su contrincante de Angola arrastra números de 14-1, cifras que son categóricas a la hora de pensar en un favorito para quedarse con el enfrentamiento.

ver también Regresa: confirman que Tyson Fury volverá al boxeo luego de anunciar su retiro

La jornada que comenzará a las 15:15hs del Centro de México, 16:15hs en Bogotá y 18:15hs de Buenos Aires, mientras que a las 18:00hs en México, aproximadamente tres horas después, iniciará la cartelera estelar. De manera exclusiva, la cartelera podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.

Publicidad

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 11 de octubre: