Regresa: confirman que Tyson Fury volverá al boxeo luego de anunciar su retiro

El Rey Gitano no estaría dispuesto a pasar más tiempo fuera de los cuadriláteros, a pesar de haber anunciado otra cosa hace unos meses.

Por Lucas Lescano

Tyson Fury está listo para regresar al boxeo.
© GETTY IMAGESTyson Fury está listo para regresar al boxeo.

Lo volvió a hacer. Como aquel delantero en futbol que se lleva la marca para distraer, así se movió Tyson Fury nuevamente en el boxeo. El británico había anunciado un nuevo retiro del deporte, pero todo parece indicar que se trata de una mentira que llegará pronto a su fin con una nueva aparición en escena del Rey Gitano.

A principios de año, Fury fue contundente. Anunció en pocas palabras que se retiraba para siempre del boxeo y parecía tener sentido luego de sumar dos derrotas de manera consecutiva ante Oleksandr Usyk, el único capaz de vencerlo. Sin embargo, en las últimas horas se expresó el mánager de Tyson, Frank Warren, quien afirmó que el regreso está listo.

Fury quiere volver a pelear en 2026

Según indicó el agente, Fury planea ponerle punto final a su estadía fuera de los cuadriláteros el próximo año. Aunque no reveló quien sería el rival elegido, las especulaciones y los tiempos llevan a pensar que el contrincante ideal sería Anthony Joshua, con quien coqueteó en más de una ocasión, aunque siempre quedando a las puertas de poder concretar algo formal. Ahora, con ambos libres de compromisos y con la ambición de volver a brillar intacta, los caminos se podrían juntar.

Tyson Fury confirmó que se retira del boxeo y no pelearía con Anthony Joshua.

Tyson Fury estaría listo para concretar una pelea con Anthony Joshua. (GETTY IMAGES)

“Hablé con él la semana pasada. Dijo que volverá a pelear el año que viene. Quiere hacerlo. Ha tenido un año muy ocupado. Obviamente no ha peleado, pero como todos hemos visto, ya tiene su documental. Ha estado grabando con Netflix su serie ‘At Home with the Furys’. También tiene otro documental que está terminando, además de otras cosas que quiere. Me ha dicho categóricamente que quiere pelear el año que viene, así que nos sentaremos a ver qué pasa“, le expresó Warren a DAZN.

A su vez, el promotor de Joshua, Eddie Hearn, completó: “Turki quiere hacer un AJ contra Fury, eso no es ningún secreto. Quiere hacer las peleas más importantes del deporte, y esa es la pelea más importante del boxeo en este momento. Tenemos que llegar a un acuerdo y luego dependerá de Turki si puede subir a Fury al ring”.

