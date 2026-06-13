Quién pelea HOY sábado 13 de junio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Ni el inicio del Mundial detiene la acción del boxeo. Por ese motivo, este sábado 13 de junio estará en acción uno de los protagonistas más importantes del presente. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

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El púgil más destacado del día sera Jesse Rodríguez. Bam limpió por completo la división supermosca y está listo para su estreno en el peso gallo. La joven estrella de 26 años se enfrentará a Antonio Vargas en Glendale con la misión de conseguir la corona AMB de las 118 libras.

La pelea para Bam es de suma importancia. Si bien parte como el favorito para quedarse con un nuevo cinturón, la realidad es dar un golpe de efecto en una nueva categoría lo acercaría un paso más a la gran contienda que planea organizar el deporte: Bam vs. Naoya Inoue.

El inicio de la jornada está previsto para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs de Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 22:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

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Las peleas más destacadas de este sábado 13 de junio:

Filip Stankovic vs. Ronny Álvarez | Peso supermediano

| Peso supermediano Shaquile Felicia vs. Héctor Beltrán | Peso superwelter

| Peso superwelter Rayshawn Taylor vs. Lechal Xavier Esquivel | Peso pluma

| Peso pluma Cristian Pérez vs. Trini Ochoa | Peso superligero

| Peso superligero Elías Montoya vs. Adrián Rodríguez | Peso ligero

| Peso ligero Jordan Martínez vs. Arturo Cárdenas | Peso supergallo

| Peso supergallo Antonio Vargas vs. Jesse ‘Bam’ Rodríguez | Peso gallo

En síntesis